台灣第一人！邱美虹獲IUPAC化學教育貢獻獎

台師大科學教育研究所名譽教授邱美虹（中），榮獲「國際純粹暨應用化學聯合會（IUPAC）」頒發化學教育終身貢獻獎，為台灣獲此殊榮第一人。（台師大提供）

2024/07/19 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣第一人！台師大科學教育研究所名譽教授邱美虹，獲「國際純粹暨應用化學聯合會（IUPAC）」頒發化學教育終身貢獻獎，表揚她在化學教育領域有卓越成就，也積極參與國際性化學組織和相關學術活動，促進全球化學教育交流和合作，更提升台灣在全球科學教育社群的國際影響力。

成立於一九一九年、逾百年歷史的IUPAC，是由六十多個國家的科學和化學組織所組成的學術團體，是全球最重要的化學組織之一，負責新發現化學元素的命名以及訂定各種科學標準等任務。邱美虹曾於二○二一年獲頒「化學與化工傑出女性獎」，肯定她身為女性科學家對科學和科學教育的貢獻。

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台師大指出，邱美虹的研究探索了如何運用新興科技和互動式教學方法，如人臉辨識、擴增實境和虛擬實境，來提升化學教育的效果，透過創新的教學策略，增強學生對化學概念的理解和應用能力，更提出有效的教學策略幫助學生克服學習障礙。

邱美虹除了於台灣辦理IUPAC化學教育雙年會，還到十多個開發中國家推廣化學教育，並長期加入美國國家科學教學研究學會（NARST）服務，二○一六年至二○一七年擔任NARST史上首位非英語系國家主席，更將二年一次的博士生研究夏令營首次跨出美國境外，移師台灣舉辦。

回首來時路，邱美虹表示，從哈佛大學唸書、打工當助教到研究助理，畢業後在美國擔任博士後研究員，雖受多次慰留，但她和先生最後毅然決然回台，是從未後悔的決定。

邱美虹的教職生涯共指導一○六位碩博生，曾有教授形容她是過動兒，但她說，其實是自己愛找「樂子」，以歡喜心做自己喜歡做的事，「人生不該設限」。

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