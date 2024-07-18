農業展開幕 4D沉浸劇場體驗

台南「永續農業穿越劇場」，以4D劇場運用微風、閃光、水霧與震動，讓遊客了解台南農業史。（記者楊金城攝）

2024/07/18 05:30

〔記者楊金城／佳里報導〕慶祝臺南四○○，台南市農業局舉辦農漁地景藝術節推出台南「永續農業主題展」，昨天在佳里蕭壠文化園區為「永續農業穿越劇場」開幕，以4D沉浸式劇場運用微風、閃光、水霧與震動，五感新奇體驗，讓遊客了解台南農業史，完全免費。

農業局長李建裕指出，在蕭壠園區舉辦的永續農業主題展，將展覽至十一月十六日，每週三至週日上午九點至下午五點展出，第一展區展示台南從嘉南大圳建設至今的農業發展歷程，包括嘉南大圳對農業生產的重大影響、土地改革、推動農業機械化、現代化農業技術的成果，第二展區的亮點是沉浸式4D劇場，全台首發。

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6分鐘影片 觀眾身歷其境

穿越劇場播放六分鐘的台南農業發展、建設現況影片，遊客進入劇場搭乘特殊的多軸體感座艙欣賞，影片以空拍的不同視角，帶領觀眾身歷其境地飛越台南，俯瞰台南農業的繁榮與壯麗畫面，搭配影片並有微風、閃光、噴水霧與座椅震動等多感官效果，讓觀眾感受台南農業的魅力、農業環境百年變化，喚起民眾一起為永續農業、保護環境而行動。

市長黃偉哲強調，台南永續農業主題展不僅展示台南農業發展史、未來展望，並以創新的數位科技讓民眾在4D劇場親身體驗台南農業的發展過程，為推廣台南永續農業理念的重要一步。

時空穿越 探究台南農業發展

永續農業特展不僅以時空穿越的形式探究台南過去四○○年間在農業的進程，並記錄每一次跳躍式的發展，以4D穿越劇場提供民眾沉浸式五感體驗。黃偉哲說，台南農業走過四百年，散落著先民發展農業的足跡，也有現在推動精緻農業、休閒農業、智慧農業的成果，希望主題展藉由數位科技讓民眾以沉浸式體驗了解台南農業文化，穿越劇場的設備在展期結束後也會保留下來繼續運用。

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