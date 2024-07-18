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黃寧祥 台灣最資深輕軌司機

黃寧祥是台灣第一代、目前最資深的輕軌司機員。（記者王榮祥攝）

黃寧祥是台灣第一代、目前最資深的輕軌司機員。（記者王榮祥攝）

2024/07/18 05:30

記者王榮祥／專訪

高雄輕軌、也是全國第一代輕軌司機員黃寧祥，全程見證環狀輕軌每個階段，回顧自己第一次駕駛輕軌時「雙手都微微顫抖」，如今則是駕「輕」就熟，每天上班都覺得很開心。

第一次駕駛 雙手還微微顫抖

黃寧祥今年卅八歲、高雄人，國立台灣師大地球科學所碩士，畢業後第一份工作是學校助理，多年後想轉職剛好碰到輕軌招募司機員，且是在家鄉高雄的工作機會，遂報考並順利錄取、一路至今。

高雄輕軌第一代司機員共十八位，部分由高雄捷運公司轉任、部分外聘，黃寧祥至今年八月任滿九年，是仍在線上（目前有八十五位司機員）的第一代、也是最資深司機員，因表現優異、今年七月升職領班。

回顧輕軌過往，黃寧祥說真的很不容易，他記得第一次駕駛輕軌時，「雙手都微微顫抖」，很怕發生狀況。

但九年過後，已經很適應駕駛輕軌運行，且因為防禦性駕駛的習慣養成，能判斷輕軌周邊人、車的可能動向，協助旅客到目的地，每天上班都很開心。

儘管駕「輕」就熟，黃寧祥認為還是有很多地方要小心再小心，例如區間限速、號誌開通、紅綠燈是否正常、煞車是否剛好、乘客被車門夾住等，他最怕車站內突然無法充電或路口號誌異常，會迫使輕軌停車、延宕乘客的時間。

他說，駕駛輕軌多年，特別喜歡載到外地遊客或外國旅客，聽到他們不停對窗外景觀發出讚嘆或猛拍照，自己也很高興，特別是今年初黃色小鴨引爆人潮，輕軌班班客滿，讓他對輕軌的效能更具信心，也很榮幸自己一直在輕軌服務，看著高雄不斷進步。

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