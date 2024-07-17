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進口美牛舌藏弓蟲 邊境攔截未流入國內

一批自美國進口的冷凍牛舌被驗出「弓蟲（ Toxoplasma gondii）」感染，全批25.81公斤在邊 境就依規定退運或銷毀。 （食藥署提供）

一批自美國進口的冷凍牛舌被驗出「弓蟲（ Toxoplasma gondii）」感染，全批25.81公斤在邊 境就依規定退運或銷毀。 （食藥署提供）

2024/07/17 05:30

全數25公斤退運或銷毀

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食藥署昨公布最新邊境查驗不合格名單，其中一批自美國進口的冷凍牛舌被驗出「弓蟲」感染，食藥署副署長林金富強調，該批產品在邊境就被攔截，未流入國內。

林金富說，被檢出弓蟲感染的美國牛舌，是由英絡國際有限公司進口，全部廿五．八一公斤在邊境被攔下，將依規定退運或銷毀；根據食藥署統計，近三年來共有二批從美國牛舌檢出寄生蟲，前一批為二○二二年八月檢出的「住肉孢子蟲」。為確保食品安全，食藥署持續對進口的冷凍牛舌、帶骨牛肉、橫膈膜等產品進行寄生蟲檢驗，抽驗比率達到一○○％，檢驗合格才可輸入。

確保食安 抽驗比率達百分百

此外，多家知名品牌也在邊境被攔截，像是自波蘭輸入的精品茶包「TWININGS唐寧茶」茉莉綠茶口味，因有不得檢出的農藥因得克○．一二ppm違規，將提高進口業者台灣英聯食品飲料公司的抽驗強度。義大利進口的「芳提娜乾酪」大腸桿菌超標；知名日式豬排店「勝成餐飲股份有限公司（勝博殿）」進口的高麗菜筷，未通過溶出試驗。

除上述產品，「農藥殘留」還有美國的紅櫻桃二批及羅勒碎片、印尼白胡椒粉、印度馬芹粉及胡荽粉、中國山楂、澳洲鮮橘子、馬來西亞咖哩粉、埃及奧勒岡。而越南的綠茶萃取飲品、菲律賓塗抹起司則是防腐劑含量違規。另外還有印尼木薯泥被檢出氫氰酸、塞席爾的冷凍石喬魚檢出重金屬甲基汞。

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