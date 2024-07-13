林園港埔大排 喜見7種招潮蟹聚集

紅豆招潮蟹顏色鮮豔。（陳俊強提供）

2024/07/13 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區港埔大排一處彈丸之地，喜見七種招潮蟹聚集，林園愛鄉協會理事長陳俊強說，難得的是該處棲地可近距離觀察，可結合周遭人文景點開發觀光新亮點。這也顛覆以往消波塊阻礙海洋生物幼體思維，協會將展開林園海岸線渠道全面調查。

港埔大排一處泥地上，連日有粗腿綠眼招潮蟹（俗稱紅豆招潮蟹）、麗彩、網紋、糾結清白、屠氏、北方呼喚及賈瑟琳招潮蟹冒出頭，這也是該處首度發現招潮蟹蹤跡，令保育人士驚喜。

請繼續往下閱讀...

觀光亮點 規劃串連人文景觀

陳俊強說，港埔大排早期有港口，岸邊的「安記棧」即為貿易據點，後來成了收納家庭廢水及雨水的區域排水，生態逐漸弱化，沒想到連年清淤作業堆出泥地，提供招潮蟹棲地。

他指出，以往認為林園區沿海綿延的離岸堤消波塊，阻礙海洋生物幼體靠近陸地，包括螃蟹的大眼幼體，因此海洋濕地公園的招潮蟹非常稀少，只有高屏溪出口的汕尾漁港才會大量現蹤。他表示，將調查中門里以南與大海連結的渠道，是否還有類似的生態現象。

在港埔大排馬路旁就可觀察招潮蟹棲地，陳俊強說，將規劃連結安記棧、歷史建築黃家古厝等人文景觀，豐富林園區觀光路線，也讓生態棲地得以保存。

網紋招潮蟹（上）與麗彩招潮蟹（下）同時現身。（陳俊強提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法