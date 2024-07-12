《荒廢逾20年》員林「黃金帝國」 將改建22層住商大樓

荒廢二十多年、被網友冠上「廢墟蚊子樓」的彰化縣員林市黃金帝國，終於要都更了。（記者張聰秋攝）

2024/07/12 05:30

火車站重要地標公辦都更 明年開拆 與公有宿舍群整併開發 面積達1530坪

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣員林市的「黃金帝國」已荒廢廿多年，成為當地知名的「廢墟」，甚至吸引網紅前來直播，而這座三十三年歷史的老建物，終於要進行都市更新，改建成廿二層高的住商大樓，縣府希望在今年底前完成拆除工程的招標，明年進行拆除及招商，並在二○二六年展開重建工程。

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九二一後列危樓 剩騎樓小吃攤營業

黃金帝國位於員林市中正路，地上十四層、地下四層的鋼筋混凝土大樓，是員林火車站的重要地標，臨近中正路四八四巷與正興街，佔地約七八八坪，土地及建物共有二八一位所有權人。該大樓曾經是溜冰場、MTV、旅館、百貨商場和遊樂場，風光一時，但在一九九九年的九二一大地震後被列為危樓，逐漸沒落。近年來，僅剩騎樓的小吃攤仍在營業，人潮驟減，顯得冷清。

彰化首案 重建工程經費約27億元

大樓後方緊鄰彰化縣政府的公有宿舍群，這片佔地七四二坪的宿舍群也閒置多年，為了活化這片區域，縣府決定將黃金帝國與公有宿舍群整併開發，將兩塊土地合併成為都市更新區，總面積達一五三○坪，縣府占有四九％的土地，透過公辦都更，讓荒廢已久的黃金帝國大樓重獲新生。

建設處長劉玉平表示，這是全縣首例公辦都更案，縣府與開發商合作開發，對城市發展有指標性意義。黃金帝國位於精華地段，土地面積方整，開發優勢明顯，預計能吸引眾多建商或開發商，有望為彰化帶來經濟繁榮。目前規劃大樓一至三樓為商業空間，其餘樓層則做為住宅使用。重建工程經費約廿七億元，預計明年選定投資開發商。

一至三樓商業使用 其餘樓層做為住宅

縣府規劃在今年底完成拆除工程招標，工期約需八個月，明年第三季完成拆除作業，拆除經費八一○○萬元，分為規劃設計及工程兩階段進行。目前已委託工程顧問公司辦理拆除規劃設計。今天（十二日）縣府將在員林市公所召開地主說明會，解釋公辦都更的構想、流程、拆除工法和執行進度，讓地主更加了解整個計畫。

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