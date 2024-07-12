安定2廟王船祭 爭取升格國定民俗

安定蘇厝第一代天府真護宮南瀛王船祭爭取登錄為國家重要民俗。（記者劉婉君攝）

2024/07/12 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕市定民俗安定蘇厝長興宮瘟王祭與第一代天府真護宮南瀛王船祭，爭取升格為國家重要民俗，文化部、南市文化局人員昨到長興宮聽取地方意見，表示會全力協助。因審議國定民俗須依照文化資產保存法規定，以二○二二年才登錄為國家重要民俗的學甲慈濟宮上白礁為例，費時將近十年才通過。

文化部：將在科期現地考察

三年一科安定蘇厝長興宮瘟王祭，首科推測於一七七二年舉辦，二○一○年登錄為市定民俗。主委詹鈞現表示，廟方維持傳統科儀，王船均由庄內人員打造，也保有文武陣頭。中國寺廟近年力邀馬來西亞與台灣廟宇共同申請聯合國教科文組織非物資文化遺產，已被他拒絕，希望政府重視，支持瘟王祭升格為國定民俗。

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蘇厝第一代天府真護宮創立於一九六○年，首科五朝王醮大典在一九六七年舉辦，與長興宮形成一庄二廟同年燒王船的特殊民俗文化，三年一科，二○○九年登錄為市定民俗，特色包括溪底請王、柳營謁祖、完整五朝王醮科儀、動力永祀王船等。

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文化部文化資產局民俗組長林旭彥表示，重要民俗的認定非一、二年即可完成，依照文資保存法，地方認為有重要民俗的登錄價值後，提報文化部申請，再由專案小組在科期現地考察，才在審議會討論。因兩大廟今年才完成香科，要等三年後才有機會現勘。

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