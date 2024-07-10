高雄上半年促參303億 居全國之冠

財政局「左營高鐵科技之心公辦都更案」剛於6月底簽約。（記者葛祐豪攝）

2024/07/10 05:30

從2020年4.76億大幅成長 簽約高鐵科技之心公辦都更等案創佳績

〔記者葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕財政部公布今年上半年民間參與公共建設成效，高雄市簽約金額三○三億元，居全國之冠；市長陳其邁期許各局處，全年能打破二○二二年的七○八億元歷史新高。

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高雄市促參推動委員會召集人、副市長林欽榮表示，高雄市促參績效，從陳其邁市長二○二○年就任時四．七六億元，逐年大幅成長，於二○二二年創下歷史新高七○八億元。

2022年金額708億 創下歷史新高

林欽榮說，今年上半年已簽約案件，除財政局「左營高鐵科技之心公辦都更案」，還有捷運局「捷運O13站、Y10站」等二案聯合開發案、衛生局「鼓山區長照服務園區ROT+BOT案」、經發局「灣市38市場用地BOT案」，金額共三○三億元居全國之冠。

建構鼓山長照園區 再獲1300萬獎勵金

其中，市府活化前中山國小閒置校園，引進民間資源，建構高雄鼓山區長照服務園區，包括日間照顧中心及住宿式長照機構，分別將於二○二六年六月底及二○二九年中旬營運，共可容納三三七名長者，財政部更宣布，高市可因該促參案簽約，再獲一三○○萬元簽約獎勵金。

此外，已招商成功，目前正辦理議約、甄審評選中的有「捷運岡山路竹延伸線RK1站（西基地）聯開案」、「捷運紅線R20站聯開案」、「左營區機20公辦都更案單元2」、「岡山行政中心公辦都更案」、「高雄市市4市場用地BOT案」等五案，民間投資金額預估共一七五億元，加上已簽約五案，民間投資金額將達四七八億元。

公告中還有5案 投資金額預估452億

財政局長陳勇勝說明，目前公告中還有五案，分別為都發局「大寮區忠義段五一地號、六一地號（北基地）」二案公辦都更案；捷運局「捷運黃線Y15站、橘線O10站聯開案、岡山路竹延伸線RK1站（東基地）」三案聯開案，民間投資金額預估四五二億元，今年有信心超越歷史新高。

陳其邁肯定並感謝促參委員、市府相關局處的努力，期許今年下半年全力衝刺招商，全年能打破二○二二年七○八億元的歷史新高紀錄。

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