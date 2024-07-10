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泰山「不塑市場」 帶「袋」買菜換好禮

2024/07/10 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市推動「不塑市場」，鼓勵自備購物袋重複再利用。市府環保局長程大維說，泰山公有市場即日起至十一月卅日止，推出「帶袋相傳逛市場」活動，完成指定任務即有機會兌換好禮。

環境部資源循環署長賴瑩瑩昨天視察泰山區公有市場表示，平常買菜都會帶上環保袋或是家裡不用的塑膠袋，中央也祭出「逛市場減塑三招」，即買菜自備環保袋、蔬果盡量併一袋、不要每攤都要袋，買菜順便減塑，多縣市也響應舉辦集點抽獎。

消費集點兌換衛生紙

「帶袋相傳逛市場」共有兩項任務，其一為「帶袋買菜集點送」，自備購物袋或環保容器到市場內攤位消費，可獲一點，集滿五點兌換衛生紙一包，每次限量一百名；其二為「帶袋循環換好康」，捐贈二個環保購物袋（材質限不織布、PP編織、尼龍、帆布、麻布、棉布袋）給服務台，可兌換衛生紙一包，每次限量五十名。

程大維說，全市共四十七處公有市場設置「reBAG袋袋箱傳」回收箱，逛市場忘記帶購物袋者可自行取用，今年上半年減少使用約十二萬二千個塑膠袋。

力挺「不塑」政策的市場攤商吳先生說，考慮到下一代，減塑勢在必行，也是未來趨勢。拖著菜籃的郭女士表示，垃圾堆積如山很恐怖，平常少拿塑膠袋、選擇環保材質製品，以實際行動愛地球。

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