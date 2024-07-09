新北學校周邊部分家長接送車格 暑假可停車

學校周邊設有家長接送停車格，「上課期間」禁停時段停車格，暑假期間全面開放停車，比照一般路邊收費。（新北交通局提供）

2024/07/09 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕學生放暑假，連帶減少家長接送孩子上、放學的需求，新北市交通局表示，市內學校周邊部分家長接送停車格，在禁停時段將比照一般路邊收費停車格，開放停車收費，提升周轉率和民眾方便性。

「上課期間」禁停 開放收費停車

交通局停車營運科長許芫綺指出，學校周邊設有家長接送停車格，依照學校需求，區分為「上課期間」、「週一至週五」兩種禁停時段公告牌面。暑假期間，家長不需要接送學童，因此牌面標示「上課期間」的停車格，禁停時段全面開放停車，採開單收費管理；牌面標示「週一至週五」的停車格，則維持原有禁停時段，提供附設幼兒園及托嬰中心的家長臨停接送。

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例如三重區正義南路上的光興國小，旁邊原本就劃設一般停車格及家長接送格位，開放停車後，將比照正義南路一般停車格費率，以每小時卅元計價。

許芫綺提醒，停放車輛須依現場標示牌面為主，繳費方式多元，另可利用Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、全支付、悠遊付、icash Pay等行動支付APP，以及全國繳費網線上查詢及繳納路邊停車費，收費問題可上「新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網」查詢。

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