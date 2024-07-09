植物診療師明年國考 每年招300人／立院通過初審 預計10年招考3000人

農業部至少已推動八年的「植物診療師法」草案，昨通過立院經濟委員會初審，未來十年每年招考三百人。（資料照）

2024/07/09 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業界期待已久的「植物診療師法」草案昨在立院經濟委員會通過初審，農業部長陳駿季表示，農業部推動該法案已至少八年，每年預定透過國考招考三百名，若本會期順利通過，最快明年初就會招考首批植物診療師。

「植物診療師法」一波好幾折，立院經濟委員會於前年十一月廿四日時就通過「植物醫師法」初審，但「醫師」兩字引起醫師公會全聯會等強烈杯葛，又經立委換屆不續審，未順利三讀，後來農業學界讓步，去年九月底時同意將植醫更名為「植物診療師」後，農業部於去年十月重新函送政院，政院於今年六月提出「植物診療師法」院版草案，送立院經濟委員會審查。

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協助農民精準用藥 食安更有保障

除擔任召委的國民黨立委楊瓊瓔外，民進黨立委邱議瑩、陳亭妃、賴瑞隆幾乎全程參與逐條討論，草案中針對植物診療師若有違規裁處罰則等規定，由各縣市政府主責開罰，陳亭妃主張裁罰標準應統一由中央主管機關農業部訂定，以免有各縣市裁罰不一情況發生，農業部同意後，寫入附帶決議，最後通過初審，並且不需再經黨團協商，直接送至院會表決。

陳駿季表示，該法是協助農民精準用藥的第一步，尤其在極端氣候下病蟲害加劇，都需要植物診療師協助，讓農民更了解植物生長狀況，還有可能面臨的病蟲害風險，也能協助農民精準用藥，讓農產品食安更有保障，並期待該法案可在立院本會期通過。

大學農業相關科系畢業可報考

陳駿季指出，大學農業相關科系畢業可報考，待該法通過後，會積極跟考試院討論相關細節，若本會期可通過，最快明年年初就會招考，會在學校端鼓勵學生報考。

陳駿季表示，植物診療師名額會依照各地方需求來決定，目前每年預計招考三百名，十年內招考三千名，也會跟縣市政府、農會農民團體等組織宣導此一制度。

對於未來植物診療師分發服務地，陳駿季說，很多相關科系年輕學生都認為偏鄉是好選擇，農業部樂觀看待外，也會考量城鄉差距，提供誘因鼓勵植物診療師赴偏鄉離島提供服務。

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