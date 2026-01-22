詹能傑三入火場「氧氣面罩讓給受困女用」殉職 基隆市消防局官網哀悼

基隆市消防局仁愛消防分隊41歲小隊長詹能傑，為搶救受困火場的女子，不幸殉職。基隆市消防局今（22日）在臉書貼出黑白照追悼，一句「我們會記得祢為了救人犧牲自己」，讓無數網友瞬間鼻酸、淚崩。（記者林嘉東翻攝）

「小隊長，任務已經結束了...」基隆市安樂區昨晚發生民宅惡火，仁愛消防分隊41歲小隊長詹能傑，為搶救受困火場的女子，他不顧安危三度衝入火海，在生死關頭更將自己的救命面罩讓給對方，最終不幸殉職。基隆市消防局今（22日）在臉書貼出黑白照追悼，一句「我們會記得...祢為了救人犧牲自己」，讓無數網友瞬間鼻酸、淚崩。

這起令人心碎的火警發生在昨深夜，基隆樂利三街「台北生活家」社區2樓竄出火舌。小隊長詹能傑救人心切，無視屋內堆滿雜物、濃煙密布的惡劣環境，三度冒死折返火場搜救。

當他在第3次進入終於尋獲受困的34歲羅姓女子時，見羅女情況危急，詹毅然將身上僅有的空氣呼吸器面罩脫下給羅女戴上保命，自己卻因吸入過多濃煙昏迷。儘管同袍全力將2人救出送醫，無奈最終仍雙雙宣告不治。

噩耗傳回分隊，弟兄們痛失手足氣氛哀戚。基隆市消防局隨即在官方臉書粉絲專頁上傳詹能傑的黑白照片，沉痛寫下：「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得…祢為了救人而犧牲了自己！」

貼文曝光後，短短時間湧入大批網友按讚哀悼，許多人難過留言：「看到『任務結束』四個字直接淚崩」、「謝謝你的勇敢大愛，一路好走」、「這訊息讓我哭得很傷心，非常不捨能傑英雄」、「向英雄致敬，您是真正的守護者」、｢英勇救人的英雄，敬禮」、「謝謝你英雄、一路好走」。

字裡行間充滿對詹小隊長的敬佩與不捨，感念他在生命的最後一刻，仍選擇將生存的機會留給民眾，堅守消防員「視民如親」的職責直到最後一秒。

