為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    奪命回收物！基隆起火民宅堆「衣山」阻逃生 勇消詹能傑遭嗆昏殉職

    2026/01/22 10:11 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市消防局仁愛消防分隊小隊長詹能傑生前三度衝入火場，曾語重心長提醒隊友屋內「衣服堆得像山、會山崩」，搜救動線極度受阻。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市消防局仁愛消防分隊小隊長詹能傑生前三度衝入火場，曾語重心長提醒隊友屋內「衣服堆得像山、會山崩」，搜救動線極度受阻。（記者林嘉東翻攝）

    囤積雜物成奪命殺手！基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨（21日）深夜發生惡火，釀成仁愛消防分隊小隊長詹能傑與受困的34歲羅姓女子雙雙殞命。詹員生前三度衝入火場，曾語重心長提醒隊友屋內「衣服堆得像山、會山崩」，搜救動線極度受阻；羅女繼父事後坦承，因妻子長期撿拾回收物堆放家中，沒想到竟成為阻斷女兒生路與勇消撤退的致命障礙。

    屋主無奈認：妻習慣撿回家放

    這起火警發生在昨晚10時許，起火點位於該社區一棟6層樓住宅的2樓。由於屋內擺放大量易燃的衣物與回收雜物，火勢一發不可收拾，濃煙迅速灌滿整個樓梯間。

    參與救援的小隊長詹能傑救人心切，前2次進入火場搜救未果，出來換氣瓶時全身大汗，神情凝重地向同袍示警：「門後面雜物非常多，床很高，衣服堆得像山一樣，不小心碰到就會像『山崩』塌下來，大家千萬要小心！」

    即便環境惡劣，詹能傑仍換上新氣瓶第三度挺進火場，終於在雜物堆深處找到被卡住、呼吸困難的羅女。為了爭取時間，詹員毅然摘下自己的面罩給羅女戴上，卻因現場雜物阻礙動線、氧氣耗盡而昏迷失聯。直到1小時後才被隊友在雜物堆中尋獲，送醫搶救仍宣告不治；而他捨命救援的羅女隨後也被拉出，無奈傷勢過重同樣不治。

    對於家中為何堆放如此驚人的雜物量，導致火勢猛烈且救援困難，羅女的余姓繼父受訪時一臉無奈，坦言「太太多年來都有撿回收的習慣」，因為社區外面沒有空間可以擺放，所以才會把撿來的東西全部堆在家裡，日積月累變成「雜物山」。

    當被問及是否知情消防小隊長為了救女兒而犧牲，余男神情茫然表示當下並「不清楚」。這起火警最終造成2死4傷的慘劇，不僅讓家庭破碎，更讓國家痛失一名英勇的消防幹部，令人不勝唏噓。

    基隆市消防局仁愛消防分隊小隊長詹能傑出來換氣瓶時全身大汗向同袍示警：「門後面雜物非常多，床很高，衣服堆得像山一樣，不小心碰到就會像『山崩』塌下來，大家千萬要小心！」想不到第三度進入火場後殉職。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市消防局仁愛消防分隊小隊長詹能傑出來換氣瓶時全身大汗向同袍示警：「門後面雜物非常多，床很高，衣服堆得像山一樣，不小心碰到就會像『山崩』塌下來，大家千萬要小心！」想不到第三度進入火場後殉職。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播