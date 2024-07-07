苗栗通霄首辦沙雕藝術展 15件展現客家風情

苗栗通霄沙雕藝術節沙雕作品─客家圓樓戲曲推廣中心。（記者彭健禮攝）

2024/07/07 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗通霄沙雕藝術節昨天在通霄海水浴場開幕，展期到九月八日，展出十五件具苗栗山海特色的沙雕作品，期間週六、日也有假日市集、藝文表演及沙雕小教室體驗活動，苗栗縣政府歡迎民眾造訪體驗、探索藝文之美。

苗縣府去年以通霄海水浴場為基地，舉辦苗南海地景藝術節，獲得熱烈迴響，今年首次辦理沙雕藝術節，昨天開幕。縣府文化觀光局表示，這屆沙雕藝術節以「山上的孩子遇見海」為主題，展出十五件沙雕作品，有客家方嘴獅、客家圓樓戲曲推廣中心、客家三合院與油桐花、採茶青年，還有媽祖與千里眼、順風耳等沙雕，呈現苗栗山海特色及豐富多元的文化底蘊。

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縣長鍾東錦感謝台電公司、中油公司大力贊助及通霄公所的協助，並感謝藝術總監陳坤田老師領軍台灣沙雕團隊，邀請曾榮獲世界沙雕賽冠軍的日本籍沙雕師保板俊彥，及韓國籍沙雕師等，發揮其出神入化的雕工技藝，維妙維肖刻畫出客家文化故事。

通霄沙雕藝術節自即日起至九月八日，每日上午九點至下午六點半，假日延長至晚間八點半，期間每週六、日也有假日市集、藝文表演及沙雕小教室體驗活動。詳情可到苗栗縣政府文化觀光局網站或上二○二四通霄沙雕藝術節臉書粉絲專頁查詢。

沙雕作品客家方嘴獅。（記者彭健禮攝）

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