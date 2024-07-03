中捷橘線可行性研究 有條件通過

交通部二日召開台中機場捷運（橘線）審查，有條件通過。（中市府提供）

2024/07/03 05:30

交通部審委要求修正轉乘場站便利性、軌道配置及財務估算

〔記者歐素美、吳亮儀／綜合報導〕交通部昨天審查通過台中機場捷運橘線可行性研究計畫，附帶決議請市府於後續綜合規劃階段，針對橘線重點轉乘站的介面處理及藍橘線的過軌細節深入分析、妥善處理，並盡速依各委員意見修正後，報交通部轉呈行政院核定。

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與綠線、藍線構成雙十字軸

交通部長李孟諺一日到台中視察捷運橘線進度時表示，會秉持過去支持捷運藍線、綠線延伸的相同態度，盡力協助台中捷運路網建設；交通部路政及道安司專門委員魏瑜昨說，市府需針對審查委員意見提出改善方法，之後送國發會審查，再經行政院核定，才能辦理綜合規劃作業。

市長盧秀燕表示，捷運綠線通車、藍線綜合規劃核定，如今捷運橘線可行性研究通過交通部審查，完工後將構成雙十字軸線，完善大台中軌道運輸服務，便利民眾往來，實現「捷運大台中」願景；綠營議員江肇國與周永鴻議員希望市府儘速著手提出綜合規劃及擬定交通黑暗期的配套計畫。

交通局指出，交通部通過中捷橘線的可行性評估，但要求將共用機廠的過軌及重點轉乘站等重要議題納入綜合規劃並深入分析，依據與會委員及機關代表意見修正報告書內容，包含重要轉乘場站便利性、軌道配置、營運模式及重新檢核財務計畫估算等，市府修正後將儘速提報交通部呈轉行政院審議，若順利核定，約需十四年可完工。

總經費近1400億 最快14年完工

副市長黃國榮表示，國內四座國際機場僅台中機場無聯外捷運，機場捷運對台中發展至關重要，市府以「台中機場二○三五年整體規劃」推動機捷，若行政院核定，將儘快啟動規劃設計與後續工程。

捷運橘線總經費一三九六．三五億元，以台中國際機場為起點，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等，終點鄰近霧峰區省諮議會，全長廿九．二三公里，共設廿六座車站，包括十五座高架車站、十一座地下車站。

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