台智光否認行賄、施壓 北市議會延長調查

2024/06/25 05:30

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市議會台智光案調查小組昨召開會議，邀台智光五位代表與相關局處出席說明，召集人秦慧珠指出，先前台智光曾被踢爆，找議員開協調會向市府施壓，台智光主張是因與市警局意見不一，才找客觀公正第三人協助，否認行賄；小組將申請延長調查三個月，下次將邀前市警局局長、現任警政署長張榮興，以及前台北市長柯文哲、郝龍斌到場說明。

陳豐源公職內兼有給職顧問 台智光未回應

秦慧珠會後轉述，民進黨議員林世宗在會中詢問，卸任的殯葬處府會聯絡人陳豐源曾多次替台智光尋求議員協助，任公職期間是否曾領取台智光薪資？台智光代表回應，陳豐源自去年七月至今年六月底受聘為顧問，但未回答市府任職期間是否領薪質疑。

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秦慧珠表示，市警局今年四月八日發函台智光解除子約，也未給付四月以後的網路傳輸費用，但台智光至今都認為未解約，持續執行原先的3M費率，因此數度發函市警局追討費用。

市警局、台智光對解約 各說各話

秦慧珠說明，二○一六年市警局與台智光對費率沒共識，二○一七年經議員協調後簽下子約，按規定應一年一簽，到期後若無特殊事項就自動生效。當時新上任的市警局長張榮興認為，市府建置的相關硬體設備已附設多數功能，要求按市場價格、市府需求降低費率，但台智光主張，二○一七年專案契約已比二○一六年前的契約便宜七％，應沿用廿五年，拒絕更動傳輸費率。

台智光否認找3議員 向市府施壓

至於是否找議員江志銘、李慶元、陳重文召開協調會向市府施壓？台智光回應是因與市警局談不攏費率，才尋求客觀公正的第三方協助，否認行賄，靜待司法調查。

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