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新北兒童市錦賽 24日線上報名

2024/06/23 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市「兒童田徑聯賽」已在各行政區陸續登場，市府體育局長洪玉玲表示，最終場賽事「市錦賽」將於七月廿日在三重區五華國小舉辦，為小選手量身打造六個創新有趣的田徑項目，明天（廿四日）中午十二點開放四五○個名額，免費線上團體報名，「市錦賽」當天將邀請「黃金右臂」標槍好手鄭兆村與小選手互動。

洪玉玲指出，「兒童田徑聯賽」從基礎的跑、跳、擲項目，發展出適合四歲以上兒童參與的田徑活動，分為四至五歲的「幼兒組」、六至七歲「兒童組」及八至九歲「小學組」，每組比賽由三位小朋友組成，家長擔任領隊。體育局表示，選手透過闖關、積分方式完成挑戰，廿四日起開放線上報名，額滿為止，必須以團隊為單位報名（每隊人數三人），報名詳情到活動網頁查詢或「中華民國兒童運動協會」及「新北運動聚點」粉專最新訊息。

另外，新北市環保局在暑假辦理三梯次、兩天不過夜的「濕地FUN暑假」營隊，免費帶領國小三、四年級學生探索濕地生態，採網路報名，每梯次限卅人，第一梯次已經額滿，第二梯次（活動時間是七月十七至十八日）、第三梯次（七月廿四至廿五日），分別於六月二十七日、七月三日起開放報名，詳情到環保局網站查詢。

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