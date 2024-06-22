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2校飽和 湖口王爺壟擬建新國小

新湖國小全校共有七十六班，為全縣規模最大的學校，教室空間已明顯不足，一一三學年度首度納為總量管制學校。（記者廖雪茹攝）

新湖國小全校共有七十六班，為全縣規模最大的學校，教室空間已明顯不足，一一三學年度首度納為總量管制學校。（記者廖雪茹攝）

2024/06/22 05:30

因應全國「最大鄉」就學需求 竹縣教育局規劃文小用地新建設校

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北市因人口成長學校能量不足，新竹縣政府近年從國小、國中到高中陸續新建及擴建多所學校，湖口鄉人口持續穩定成長，今年五月底躍升全國「最大鄉」，縣府教育局鑑於新湖國小和信勢國小的校舍空間皆達飽和，近日正式啟動王爺壟湖口文小的校舍興建規劃。

新湖76班全縣最大 信勢也達54班

教育局長楊郡慈表示，湖口鄉新湖國小一一二學年度全校總班級數七十六班，為全縣規模最大的學校，教室空間已明顯不足，一一三學年度首度納為總量管制學校。鄰近的信勢國小一一二學年度全校總班級數五十四班，也已達空間使用飽和狀態。

依照「國民小學及國民中學設施設備基準」，「學校規模，以四十八班為原則；學校規模過大者，應增設學校或重劃學區。」考量王爺壟地區建案林立，以及參照戶政單位提供的湖口鄉國小就學人口社會增加率為一．三一‰，評估該地區有新設校的需求，刻正進行校舍興建先期規劃作業程序。

教育局表示，湖口文小用地位於都市計畫湖口王爺壟地區，達生七街、達生八街交叉口，基地面積約為二．七九公頃，其中，非營利幼兒園占地○．四五公頃，餘約二．三四公頃做為未來國小設校基地範圍。

已建非營利幼兒園 將先招收4班

縣府去年六月投入總經費一．八億餘元，在文小用地興建湖口鄉第一所非營利幼兒園。楊郡慈說，共核定招收十班、二百七十二人，包含三至五歲計八班，二歲專班計二班，預計一一三學年度先行招收四班八十人（含二個二歲班）。

竹東擴建二重國中校舍已動工

竹東鎮今年三月人口數也成為全國第一大鎮，縣府因應二重地區入學需求量急遽增加，自籌三．九億元擴建二重國中校舍，日前動工。

另外，國立竹北高中表示，雙語教育實驗班一一三學年度雙語班將轉型三類生醫，同時規劃電機資訊、跨域雙語及國際雙聯學制等分流課程或拔尖班，期讓每一類卓越孩子的需求都能顧及。

湖口王爺壟大樓林立，教育局在該地區將規劃興建國小。（記者廖雪茹攝）

湖口王爺壟大樓林立，教育局在該地區將規劃興建國小。（記者廖雪茹攝）

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