高雄輕軌成圓 大順路平均旅速提升18％

高雄輕軌今年元旦成圓通車，交通局緊盯大順路段沿線車流、車速，規劃替代道路奏效，大順路平均旅行速率提升18.43％。 （記者黃良傑攝）

2024/06/22 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄輕軌今年元旦成圓通車，大順路段沿線居民憂心輕軌佔據路面，恐出現壅塞或龜速，交通局根據長時間的大數據分析，大順路平均旅行速率提升了十八．四三％，成功化解外界質疑的壅塞窘境。

輕軌大順路段經博愛路、自由路、民族路、建工路、中正路等重要路口，是高雄市人口最密集的地區，沿途串連捷運紅、橘線，行經百貨商圈與多所學校，大順路沿線車流備受各界關注。

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車流移轉替代道路 化解壅塞疑慮

交通局分析大順路旅行速率時速，今年五月月旅行速率廿一．三七公里，較施工期間旅速改善逾二十％，車流量六○四四（日／輛次），較施工期間四○八八（日／輛次）增加約四十八％，市府持續密切注意旅行速率及車流量變化，作為改善輕軌的參數。

環狀輕軌成圓有效串連捷運紅線、橘線，周邊交通結構也隨之改變，受大順路寬縮減，民眾預期心理紛紛改行替代道路，不少車流明顯移轉至明誠路、同盟路、建工路、大昌路等路，使得大順路的旅行速率提升。

輕軌運量 成圓後逐月小幅成長

交通局說明，輕軌五月份日均運量約五二四四人次，從元旦通車以來逐月小幅成長，再以高雄地區小客車平均乘載率每車二．四人車換算，相當於每日移轉二一八五輛小客車乘客改搭輕軌，大順路在輕軌通車後，不僅承載輸運大順路大量乘客，同時維持周邊道路汽機車的交通品質；市府未來仍會持續透過科技，隨時監測大順路沿線的交通狀況，並持續改善周邊道路系統。

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