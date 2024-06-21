出席國際急診醫學會議／賴清德籲65國學者專家挺台參與WHO

賴清德總統（右5）昨出席「第23屆國際急診醫學會議（ICEM 2024）開幕典禮」，與衛福部長邱泰源（右4）、台灣急診醫學會理事長黃集仁（右6）等國內外來賓一同進行啟動儀式。（記者張嘉明攝）

2024/06/21 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕國際急診醫學會議（ICEM）大會昨在台開幕，身為國內首位醫師總統的賴清德也出席強調，新政府目標就是打造「健康台灣」，增進全民健康、造福全世界。他並呼籲：「請大家支持台灣參與世界衛生組織，讓台灣為全球公衛體系做出更多貢獻」。

讓台灣為全球公衛做出更多貢獻

賴清德致詞時，感謝國內醫界爭取全球急診醫學的國際性會議來到台灣，積極拓展國民外交，也讓全世界看到台灣在急診醫學領域的發展和貢獻。過去他從事臨床醫學工作，深刻理解緊急醫療是醫院第一線，也是搶救病患生命最後一道防線，在新冠疫情期間，更可以看到急診人快速反應、互相支援，全力守護人民健康。

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賴清德提到，今年ICEM主題是「急診醫學的本土化」，希望透過臨床、公共衛生、智慧化等策略，縮小全球急診醫學的發展差距。

台灣從開發創傷照護系統，到實施先進的災難應變策略，在急診醫學方面取得重大進展，致力培訓高技能的緊急醫療專業人員、開發最先進的醫療基礎設施。

賴清德指出，台灣有許多醫療發展成果能夠與世界交流合作，期盼從緊急醫療著手，一起為世界做出貢獻，會持續強化台灣醫療衛生實力。

賴清德亦提到，全球防疫網是各國都應共同參與，少了任何一個國家，對全球都不利，呼籲「請大家支持台灣參與世界衛生組織，讓台灣為全球公衛體系做出更多貢獻」。

ICEM大會有來自六十五個國家、多達三千位世界各地的重量級學者專家與會。

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