親近獨角仙 羊稠步道甲蟲季明登場

羊稠坑步道的甲蟲生態園復育區旁樹上，就能看到不少甲蟲。 （資料照，記者周敏鴻攝）

2024/06/21 05:30

持續至7/7 期間逢週末假日安排生態導覽、寫生等活動

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「二○二四蘆竹炫YA農遊季」系列活動之一「台灣百大行腳趣：羊稠步道甲蟲季」，將於廿二日到七月七日登場，市府農業局活動期間於每個週末假日安排生態導覽、寫生活動等豐富活動，邀民眾走訪這處曾於二○二○年獲選為「台灣百大必訪步道」的羊稠坑步道，與獨角仙、鍬形蟲近距離接觸。

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光蠟樹上尋找 就能輕鬆看到甲蟲

蘆竹區羊稠坑步道位於南崁溪支流的坑谷地，因早年放牧羊群而得名，總長約三．三公里，為了復育羊稠步道的甲蟲族群，羊稠社區發展協會二○一六年號召鄉親組成巡護隊，並透過鬆土、栽種光臘樹等方式，將羊稠坑步道復育打造成為適合甲蟲棲息與生育的環境，甲蟲數量已達數千隻。

每年六、七月間的甲蟲繁殖期，羊稠坑步道周邊四處可見甲蟲覓食，想要近距離觀賞獨角仙、鍬形蟲，只要在甲蟲生態園復育區旁的光蠟樹上尋找，就能輕鬆看到。農業局長陳冠義說，活動從廿二日到七月七日，期間每個週末假日，安排生態導覽或寫生活動、氣球秀、魔術秀、兒童劇場「獨角仙奇遇記」、甲蟲造型彈簧公仔DIY等，熱鬧有趣；相關資訊可洽羊稠俱樂部網站（https://reurl.cc/qV4rVN）查詢。

蘆竹炫YA農遊季活動，還有串連大古山步道與坑子溪遊客中心周邊燈光裝置、小旅行活動等，將持續到七月廿八日，市府規劃接駁車往來大古山與坑子溪休閒農業區與桃園機場捷運A10山鼻站間，民眾可多加利用，相關活動可至桃園好農（https://reurl.cc/oRVv73）等網站查詢。

「台灣百大行腳趣：羊稠步道甲蟲季暨節能減碳宣導活動」將在羊稠坑步道登場。（桃園市府提供）

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