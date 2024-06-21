苗市5路段停車格 7月起假日收費

苗栗市府前路段停車格，7月起實施假日收費。 （記者張勳騰攝）

2024/06/21 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市公有路邊收費停車場，長期以來假日不收費，苗栗市公所昨天公告市區中正、中山、府前、府東及縣府路段，七月一日起將實施假日收費，引發部份民眾質疑「搶錢」；苗栗市公所澄清，因市區重要路段，假日停車格被佔用，一位難求，影響鄉親就醫、購物等臨時停車的權益，才會跟進頭份及竹南鎮實施假日收費，並非搶錢。

每半小時10元 民眾質疑搶錢

苗栗市公所公告的週六、日實施收費路段範圍為中正路（為公路—愛國路）、中山路（為公路—國華路）、府前路（縣府路—忠貞路）、府東路（自治路—府前路）及縣府路（府東路—忠孝路）等五條路段。假日收費時間為上午八點至晚上七點止；收費標準小型車每半小時十元，停車時數一律以半小時計費，未滿卅分鐘以卅分鐘計，逾卅分鐘以一小時計。

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公所︰周轉率低 影響臨停權益

惟這項措施，被民眾質疑是「搶錢」；市公所回應，苗栗市路邊停車收費時段原為假日及國定例假日不收費，惟考量近年來在假日時，重要交通路段停車格使用周轉率低，有暫時停車需求的民眾一位難求，無處可停，影響鄉親就醫、購物等臨時停車的權益，將比照頭份市及竹南鎮實施假日收費。

也有民眾說，假日到苗栗市區重要道路購物或用餐，停車位常一位難求，相當不方便，贊同這項使用者付費措施。

苗栗市公所強調，苗栗市公有路邊收費停車場，七月一日起實施假日路邊停車收費試辦計畫，已報苗栗縣府同意才實施，後續再視收費狀況，再研議日後路邊停車全面收費之可行性。

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