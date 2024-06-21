AI磁吸人才 頂大人文系所警訊

112學年度大學校院教務、校務經營主管會議今明2天在中山大學舉辦，教育部高教司代理司長梁學政致開幕詞。 （記者楊綿傑攝）

2024/06/21 05:30

高中生一窩蜂選填理工科系

〔記者楊綿傑／高雄報導〕人社科系受AI浪潮衝擊，連頂大招生也出現警訊，理工與人文的平衡受到外界關注，頂大透過調整招生策略、布局跨領域教育等方式因應，教育部也強調，資訊科技與人文、跨領域等都是關鍵能力，「人社在AI絕對有角色」。

教部：人社在AI絕對有角色

一一二學年度大學校院教務、校務經營主管會議昨起兩天在中山大學舉辦，外界關心成大歷史系在今年申請入學招生掛零，政大缺額也有兩百九十八個，引發「重理工、輕人文」的疑慮。

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教育部高教司代理司長梁學政表示，人才培育一直是高教核心，高教深耕計畫第二期所強調六大關鍵能力，包括資訊科技與人文關懷、跨領域、自主學習、國際移動、問題解決、社會參與等，就是要形塑學生在AI時代具備這些能力。

對於人文系所招生受影響，梁學政表示，業界都認為，人文思考很重要，關鍵在於要如何問問題，如何讓AI有效回答，因此人文社科在AI時代絕對有角色，兩者要結合在一起。

科技失去人文 形成「偏食」

政治大學教務長林啓屏表示，科技若失去人文則將形成「偏食」，因此發展應該要平衡，校方已在通識教育加入資訊教育，幫助人文社會學科生建置未來的資訊能力、AI能力；同時也討論各系所如何在專業和AI間找到未來發展。

成大教務長沈聖智表示，高中生一窩蜂選填理工科系，導致往人社發展的學生較少，成大歷史並非單一特例，而是人文學科弱化的警訊。因此校方推動友善人文跨領域課程及學程，透過探索學分制度鼓勵學生跨領域學習，以增強多元專業技能。

成大推友善人文跨領域課程

在招生策略上，由於兩校均有與其他頂大重榜情形，林啓屏指出，校方已成立招生辦公室，將與各科系討論招生策略，回歸系所類型、想招到何種特質的學生，再據此思考明年篩選倍率、採計科目等。沈聖智也提到，後續將審視當前的篩選倍率與頂標設計，並考慮社會的整體發展，與系所進行討論。

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