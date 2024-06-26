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復振客語有功 竹縣捧回客委會1290萬元獎勵

復振客語有功者，新竹縣將捧回客委會全部共1290萬元的獎勵金。（取自竹縣府官網）

復振客語有功者，新竹縣將捧回客委會全部共1290萬元的獎勵金。（取自竹縣府官網）

2024/06/26 16:58

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣近年以客語認證過關就給獎金的方式復振客語有成，讓新竹縣去年在客委會評核中，全縣有11個鄉鎮市公所成為以客語為通行語的機關而獲獎，其中芎林更拿下特優、獨得300萬的獎勵，另6個鄉鎮市也躋身優等之林，全縣總獲獎獎金一舉竄高到1290萬元，遠遠「海放」2022年的880萬，寫下新竹縣復振客語的新戰績。

縣府民政處長謝明輝說，該處年編400萬獎勵金，作為復振客語的個人和團體獎勵，到去年共有2297人通過認證，將發出300多萬的獎金。

謝明輝說，個人獎是縣府鼓勵縣內公務人員、教師、學生以及民眾踴躍參加客語能力認證考試，只要通過初級認證者可獲1800元、闖過中級的有2800元、中高級認證成功的則可獲3800元、通過高級認證的就有1萬元，各級獎勵金額都是全國最高。

去年全縣共有3110人報考認證，實際通過者有2297人，分別是：基礎級暨初級1952人、中級280人、中高級65人，報考與通過人數都刷新了歷年的數字。

縣府也鼓勵各局處、鄉鎮市公所執行客語認證，並給執行績優單位團體獎勵。其中衛生局去年通過認證人數最多，超過41人而獲頒6000元。消防局其次，認證過關超過31人，拿到了5000元。縣警局、稅務局、社會處、湖口鄉公所、峨眉鄉公所這5個單位也各有超過21人，而獲頒4000元，橫山鄉公所通過人數也超過11人，另獲3000元團體獎金。

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