淡水定點臨托據點 半年僅收18人

2024/06/21 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市去年有一萬八千多名新生兒，目前僅有淡水區一間定點臨時托育據點，市議員陳世軒昨日質詢指出，唯一定點臨托使用率低，平均一個月僅收托二．二五人，社會局長李美珍聲稱可立即媒合保母，家長實際使用卻要等七天。李美珍說，今年將增設林口、金山、淡水三處據點，預計八月上路。

陳世軒表示，淡水定點臨托去年五至十二月使用人次僅十八人，應加強推廣；社會局去年允諾今年上半年將增設林口、金山、淡水據點，進度為何？他建議以需求高的行政區優先設置，符合民眾使用需求。

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宣稱500位保母 臨托媒合卻要等7天

陳世軒提及，李美珍曾說市府有五百位保母可提供臨時托育服務，若立即有保母資源，可以馬上媒合臨托，但是有家長實際打電話申請，卻因服務單位「員工教育訓練」，各項服務暫停一日，後續再度致電，人員告知臨托媒合機率不高，家長最終等七天才媒合成功，相較台北市僅需三天，新北應檢討改善。市長侯友宜回應，將了解狀況檢討，滿足家長臨托需求。

增林口、金山、淡水3據點 8月上路

社會局長李美珍表示，新增三處臨托據點預計今年八月啟用，新北市幅員遼闊，市府推廣居家式臨托，家長可透過居家托育服務中心或新北育兒資訊網申請，現有五百位保母提供服務；未來將結合新北市私立托嬰中心及居家托育服務中心提供多元臨托服務，相關計畫尚在規劃，針對議員反映的狀況會再了解細節。

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