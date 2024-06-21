食安稽查 新北56人負擔404萬人需求

新北衛生局食安稽查人力現行編制56人，議員呼籲市府加強補齊人力，也可以考量引入第三方查驗量能協助。圖為衛生局稽查人員執勤畫面。（衛生局提供）

2024/06/21 05:30

〔記者黃子暘、董冠怡／新北報導〕新北市發生多件疑似食物中毒案，市議員陳世軒昨天質詢說，新北目前的食品安全稽查人力僅五十六人，無法滿足四○四萬人口的龐大食安檢驗需求，要求儘速補齊人力，或考慮引入第三方的查驗量能協助；市長侯友宜說，今年預計再增補七人，會再努力增加編制員額，也會在合法合規的前提下，研議結合公正第三方的檢驗量能。

食安事件平台功能待提升

陳世軒指出，台北市很重視稽查員人力不足的問題，今年三月起增加廿人，新北人口比台北更多，今年卻僅增加七人，明顯不足，導致新北市的稽查件數遠低於鄰近縣市，台北市今年餐飲業稽查二萬多家次，新北市僅稽查四千多家次，成績淪為後段班，再根據中央單位的資料，新北市去年餐飲業稽查率僅廿一％，大幅落後台北市九十四％與台中市四十九％。

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他說，市府推出的「食安地圖」，網站只公開檢驗不合格食品的所在行政區，沒寫出確切地點，民眾無從防範，近期藏壽司、新馬辣等食安事件也未在網站即時公告周知，要求市府加強改進食安稽查，並提升「食安事件平台」功能。

北市增20人 議員批新北增7人太少

衛生局長陳潤秋表示，各縣市可能稽查定義不同，到底是食品GHP查驗、部分抽查或食安輔導，都可能導致數字落差，會持續強化稽查量能，預計到二○二九年會再增加十六人，稽查員整體人力達到七十二人，食安地圖的問題也會檢討改善。

另外，對於中國頻頻文攻武嚇，陳世軒說，當遇到緊急狀態，民防隊員將成協助警察、消防保護市民的另一批即戰力，但新北的民防規劃中，每年三千三百萬元經費大多用在聯誼上，有一三二四萬元花在聯誼活動、工作費六百萬元、教育訓練僅四十一萬元，不到民防總預算的二％，導致人員訓練時數過低，入選民防隊員僅受訓八堂課、隊員每年僅需接受一天的常年訓練，教育訓練有待加強。對此，侯友宜允諾檢討改進。

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