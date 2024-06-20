關渡新橋接台六十四線？ 侯友宜認同

2024/06/20 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕「淡水河北側沿河平面道路工程」（簡稱淡北道路）已經動工，行政院責成新北市政府辦理增建連接台北關渡與新北五股的「關渡新橋」可行性評估案，紓解通車後可能湧入台北市的車流，市議員李宇翔昨日質詢建議，關渡新橋應銜接台六十四線，若接至市道一○三號，無助改善平面道路壅塞，市長侯友宜對此表示認同。

李宇翔說，淡江大橋預計明年通車，天天塞車的市道一○三號、五股成泰路交通可獲紓解，但未來興建的關渡新橋若要引導車流到市道一○三號，恐再度造成塞車，建議直接銜接台六十四線快速道路。

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侯友宜表示，關渡新橋應連接台六十四線，否則蓋新橋沒意義。

此外，李宇翔關心林口輕軌建設的運量評估進度，呼籲不能蓋成平面道路的輕軌，否則無法改善塞車情況。

捷運工程局局長李政安回應，林口輕軌因機場捷運前期運量不足，經評估每公里運量密度僅二八六○人次，未達交通部審議門檻的三千五百人次，因此二○二二年列為新北市捷運整體路網的遠期推動路線，一二○○月票上路後帶動機捷運量成長，市府預計七月底完成新評估案，若達到優先推動路線門檻，將向交通部爭取；侯友宜承諾不會蓋成路面輕軌。

捷運局補充，林口輕軌初步規劃銜接機捷長庚醫院站，並保留未來銜接桃園龜山輕軌的方案；若交通部同意列為優先推動路線，市府將辦理可行性研究。

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