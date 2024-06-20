台北大巨蛋演唱會解套案 議會下週討論

2024/06/20 05:30

國民黨團提案請市府再行文內政部函示 綠白要求先送委員會

〔記者楊心慧／台北報導〕台北大巨蛋辦演唱會卡在使用執照註記第廿九點，台北市議會大會昨討論國民黨團書記長張斯綱提案，請北市府行文內政部函示，大巨蛋舉辦非體育賽事是否適用建築技術規則建築設計施工編第一二七條，民進黨團、民眾黨團要求先送交委員會討論，議長戴錫欽裁示付委，預計最快廿四日排進教育委員會討論，順利的話可在廿六日大會完成二、三讀。

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市府︰原就依內政部2017年函示處理

市府發言人殷瑋表示，尊重議會決議，市府原就依內政部二○一七年函示版本，以大型集會辦法處理，期望各方有共識後繼續往前推進，從未想推給議會，市府對安全考量責無旁貸。

最快24日教育委員會討論 26日通過

戴錫欽上週三針對大巨蛋問題召開政黨協商，希望議會取得共識後，由市府再度去函詢問內政部尋求解套，但民進黨團認為此舉是職權分際錯亂，市府不該甩鍋，協商破局；後由張斯綱提案，其他廿七名國民黨議員及兩名無黨籍議員附議，民進黨議員未加入提案，昨在大會一讀後，送教育委員會討論。

提案內容就大巨蛋舉辦非體育賽事是否適用建築技術規則建築設計施工編第一二七條，請市府再次行文內政部函示確認，若不適用則需符合「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」規範，市府相關單位應朝向依內政部函示並確保各項活動安全無虞方向努力，使大巨蛋發揮最大經濟效益。

另外，大巨蛋若能舉辦演唱會等非體育活動，市府應積極要求遠雄提高營收分潤比例及認養松菸古蹟維護、嚴格把關大巨蛋營運績效評分配比，以確保後續營運能杜絕人謀不臧弊端且符合各界期待。張斯綱表示，大家都希望能開演唱會、拉高經濟，建議提案逕付二讀。

民進黨︰盼蔣硬起來報告大巨蛋公安

民進黨團幹事長陳怡君表示，對大巨蛋辦演唱會樂觀其成，就算國民黨不提案，市府也能夠做，且是北市府在使照註記，把事情推到議會不負責任，希望交付委員會討論，市長蔣萬安硬起來向市民報告大巨蛋公安。

民眾黨︰盼邀各方意見交流、溝通

民眾黨團總召陳宥丞表示，民眾黨希望在委員會邀請專家學者、各黨派進行意見交流、溝通，各黨派都希望大巨蛋辦演唱會，但市府至今從未跟議會討論，沒肩膀往前衝，還急拉議會背書，少了擔當和魄力。

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