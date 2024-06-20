近10年桃園水域事故 奪走67條人命

埤塘事故風險高，要求水域的公、私管理單位都要設置相關告示牌。（消防局提供）

2024/06/20 05:30

〔記者鄭淑婷、謝武雄／桃園報導〕桃園市近十年發生八十一起水域事故，造成六十七死、卅二獲救、一失蹤，池塘、魚塭等靜態水域案件就佔了四十六％，市府消防局訂定「靜態水域安全設施設置指引」，針對防護設施、防溺宣導及救生圈、救生衣，具體明定設置方式及數量，並要求水域的公、私立管理單位落實。

消防局分析二○一四到二○二三年，全市八十一件水域事故中，前三名案發行政區為復興、新屋、大園等區，主要是轄內有溪河、漁港及海邊，但最常發生的地點則在池塘、魚塭等靜態水域，顯示有「千塘之鄉」美名的桃園，埤塘事故風險也高。

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消防局長龔永信昨說，參照國外經驗，針對防護設施、救生圈、救生衣、防溺宣導等四大重點，訂定「桃園市政府消防局靜態水域安全設施設置指引」，要求水域的公、私管理單位落實，但目前未有罰則。

消防局災害搶救科長歐忠威表示，以埤塘來說，有的會設置告示牌、防溺設備，但有的沒有，或設置數量不一定足夠，指引辦法明定方式及數量，例如禁止進入的水域，建議在出入口設置禁止進入告示牌，並在明顯位置放置救生圈，非禁止進入的水域，要明確標示該水域是否可以戲水、垂釣、潛水等區域，或豎立水深危險及禁止戲水、垂釣等警示標語，若埤塘有護欄及圍籬，出入口、觀景台須設置救生圈，沒有護欄、圍籬區段則建議每一百公尺設置一個救生圈。

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