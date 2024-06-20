整頓中壢新明市場周邊亂象 占道攤架將沒入

中壢新明市場明德路常有店家水果擺放至斑馬線上。（記者黃政嘉攝）

2024/06/20 05:30

〔記者鄭淑婷、黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區新明市場一帶，常被各界點名店家、攤販占用道路營業，及在中央分隔島堆放菜籃與垃圾，是市容髒亂最嚴重地方，市府昨宣示將重新整頓，第一階段鎖定明德路（中正路到中山路段）進行美化工程，預計七月中下旬動工，若業者持續占用行為且勸導不聽，將依法沒入攤架、攤棚等設備。

市長張善政昨於市政會議表示，中壢區的改變，不能只靠老舊中壢車站隨著「桃園鐵路地下化計畫」而改建，屢被詬病的新明市場周邊環境，市府會面對問題、重新整頓。

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進行美化工程 要求業者退回到店面

新明市場外部明德路有十二個店家，常常把東西擺到店舖外頭，還有約廿家流動攤販，市府第一階段針對明德路以「美化工程為主，取締為輔」，要求業者退回到店面，副市長王明鉅已召開兩次會議討論具體做法，昨實勘工項及順序，廿六日將確認執行細節與期程。

明德路設縮時攝影 未來再增科技執法

經濟發展局市場科長廖振宏說，在明德路已有一個縮時攝影，未來會增加科技執法設備，與警方、環保局合作取締違規，也計畫配合中秋節、明年台灣燈會增設花燈等美化措施，徹底解決長年亂象。環保局統計，針對新明市場外垃圾堆置及環境髒亂，今年以來取締八十三件，依廢棄物清理法裁處一二○○元到六千元，總計裁罰約十萬元。

里長：縮減分隔島 規劃人行步道

舊明里長羅善婷表示，居民長期反映市場周遭環境髒亂，不時有老鼠竄出、攤商亂倒垃圾、車輛通行受阻等，建議市府縮減分隔島，增加兩側道路空間並規劃人行步道，店家則要照規範來做生意。

不過，明德路與中山路口陳姓菜販說，大家習慣這樣的生態，市府不如在早上封路讓攤商做生意，也比較安全；明德路水果店員張小姐呼應表示，大家混一口飯吃，不能為了整頓市容，就把攤販處理掉，不然「夜市可以封路，市場為什麼不能」？建議市府先處理垃圾問題，在市場周邊放置垃圾子母車。

另家水果店員廖小姐認為，當地假日停車、塞車問題重複上演，停車格常有攤販擺攤，若不允許在道路做生意，搬去新明市場內，生意一定變差。

常有攤商占用馬路。（經發局提供）

午後時間，明德路上分隔島堆放收拾菜籃。（記者黃政嘉攝）

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