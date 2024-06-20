貴婦砸數百萬舒眠被打485次「牛奶針」成癮 診所判賠200萬

醫美診所替貴婦密集打牛奶針485次致健康受損，高院法院判賠782萬元。（記者楊國文攝）

2024/06/20 05:30

〔記者楊國文、邱芷柔／台北報導〕北市呂姓婦人受失眠所苦，經薇娜時尚美學診所負責人劉姓醫師推薦「舒眠療程」，二年九個月砸數百萬元注射俗稱「牛奶針」的管制藥品「丙泊酚」（Propofol），造成藥物成癮、暈眩狀態，提起民事求償，台北地院認定劉有過失，判應賠償精神慰撫金、醫療費六三二萬元。上訴後，高等法院改判劉應賠償精神慰撫金二百萬元，因療程完成免賠醫療費。全案可上訴。

呂女主張，二○一八年三月失眠求助劉姓醫師，被推薦「舒眠療程」，二○一八年四月至二○二一年一月被施打四八五次丙泊酚，每次三至六萬元，健康受損須接受成癮治療，向劉索賠醫療費、精神慰撫金一千多萬元。審理時，呂女死亡，呂母繼承訴訟。

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療程已完成 免賠償醫療費

劉姓醫師辯稱，呂女使用牛奶針時，他全程監測，未發生副作用，無賠償責任。不過，台北地院認為，劉違反醫療常規，判應賠償精神慰撫金五十萬元、醫療費五八二萬元；兩造均上訴。高等法院則判應賠償精神慰撫金二百萬元，但療程已完成，不必賠償醫療費。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，舒眠拔牙、無痛大腸鏡等常使用丙泊酚，一般醫療用途不會有成癮風險，成癮通常需持續四到六週以上頻繁使用，由於是中樞神經抑制劑，會抑制呼吸、心跳，血壓下降，使用時需專業人員在旁操作及監控，已逝巨星麥克傑克森當年使用時因醫師未在旁而發生憾事。

使用丙泊酚製劑 醫師須全程監測

食藥署指出，丙泊酚製劑外觀呈乳白色，因而俗稱「牛奶針」，常見以靜脈注射於全身麻醉、使用人工呼吸器、局部外科手術或做侵入性檢查時作為鎮靜劑使用，屬於第四級管制藥品及第四級毒品，須由受過麻醉或加護照護訓練的醫師給藥，並持續監測病人心肺功能及時因應。

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