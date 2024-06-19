相隔250天 鯉魚潭水庫重現滿水位

鯉魚潭水庫重現滿水位，由於持續進水，水庫鋸齒堰自然溢流。（記者彭健禮攝）

2024/06/19 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕供應苗栗、台中、北彰化民生用水的苗栗縣三義鄉鯉魚潭水庫，為離槽水庫，水庫蓄水率相隔二百五十天後，於十七日晚間再次達到百分百，加上持續進水，昨起開始自然溢流，今夏供水無虞。另，頭份市永和山水庫、頭屋鄉明德水庫蓄水率昨分別達到九十一％、六十五％，也是水情穩定。

水庫鋸齒堰自然溢流 溢洪道現流瀑

鯉魚潭水庫於去年十月十一日起從滿水位蓄水持續下降，因今年春雨偏少，四月初蓄水率一度只剩卅二．六％，用水吃緊，所幸四月下旬起，鋒面接連在集水區降雨，讓蓄水止跌回升。

請繼續往下閱讀...

受惠近日數波鋒面，鯉魚潭水庫集水區降雨明顯，蓄水持續增加，在相隔二百五十天後，於十七日下午六點時蓄水量達一億一千五百五十萬噸，蓄水率再度百分百，水位重回三百公尺滿水位，加上持續進水，水庫鋸齒堰自然溢流，下方溢洪道也出現流瀑美景。

明德水庫蓄水率65％ 一期稻供灌順利

鯉魚潭水庫管理中心表示，因大安溪上游的卓蘭發電廠持續進水發電，水庫也持續進水，預計近一週內都可見到水庫鋸齒堰溢流的景觀。依目前水情，今夏民生及農灌用水無虞，仍請民眾節約用水，以因應十月進入枯水期後用水。

永和山水庫蓄水率昨也達九十一％，有效蓄水量為二千七百二十七萬噸，且蓄水量連日來持續上升。自來水公司第三區管理處說，依目前水情，十月前供水無虞。

相較於鯉魚潭、永和山水庫蓄水狀態，明德水庫蓄水率略顯遜色，昨蓄水率僅達六十五％，有效蓄水量八百二十一萬噸。農業部農田水利署苗栗管理處指出，因近幾波鋒面，在水庫上游集水區的獅潭地區降雨較少，導致蓄水率較縣內其他兩水庫低，但水情穩定，可順利完成一期稻作供灌收割。

鯉魚潭水庫溢洪道也出現流瀑美景。（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法