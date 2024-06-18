解編礦業用地 新北市長堅持按程序走

2024/06/18 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕賴清德總統的萬里老家在競選期間成為焦點，新北市議會民進黨團昨天在市政總質詢敦促市府解決全市二九二公頃礦業用地問題，落實礦工的居住正義。市長侯友宜表示，等中央的圖資補齊，將按照程序積極處理。

市議員張錦豪指出，新北市礦業用地分布二九二公頃，為全國最大，其中土城區佔一一六公頃最多，另金山、萬里地區有許多八十歲以上老礦工，家庭經濟困頓，是被遺忘的一群弱勢者，中央已研擬解決方案，希望市府保障礦工居住權。

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地政局長汪禮國說，影響較大的是礦業用地上的既有住宅，估計有建物的土地面積約兩公頃，將優先處理居住權，未來可變更為丙種建築用地，但建物仍要循建管程序申請合法。

侯友宜說，市府重視礦權廢止後的居住問題，二○一九年主動發文向中央反映，但中央遲未修法，他的態度從來沒有改變，目前中央提供圖資有誤，有疑慮需要釐清，等資料補齊才能進行後續程序。

戴瑋姍批市府慢半拍 害民眾喪失權益

市議員戴瑋姍認為，礦區房子不是違建，過去廢止礦權後，市府未即時更正土地使用分區，導致產生法律的灰色地帶，使民眾喪失權益，她要求市府加速行政流程，不要一再拖延。

汪禮國說明，新北市有建物的礦區用地涉及九個行政區、四十七筆土地，等中央補齊資料，將會同土地所有權人會勘、劃定範圍，並經新北市非都市計畫委員會審議，再辦理變更編定，四十七筆土地為包裹式處理，但每案要逐一審查。

侯友宜說，審議需要時間，將按程序走，公務員須依法行政，不能登載不實，市府積極處理、從未怠慢。

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