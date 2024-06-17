屏東精品咖啡豆 卓永昌連4年摘金

卓永昌（中）今年包辦屏東精品咖啡評鑑前兩名。 （記者羅欣貞攝）

2024/06/17 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府舉辦的屏東精品咖啡豆評鑑成績出爐，由瑪家鄉卓永昌包辦特等獎、頭等獎，卓永昌來自咖啡家族，父親卓榮華帶領四個兒子種植咖啡，採自然農法耕作，專攻藝伎、黃波旁等品種，全家連續四年在屏東咖啡節系列活動競賽中奪冠，昨天的冠軍豆更以一公斤三萬元高價完成拍賣。

冠軍豆拍賣一公斤3萬

屏縣咖啡種植面積兩百五十公頃，居全台之冠，今年有屏東各鄉產區三十五件咖啡豆參賽；縣長周春米表示，屏東咖啡風味可比擬國外咖啡等級，盼藉咖啡節活動，提高能見度。

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今年屏東精品咖啡豆評鑑結果，特等獎由望香咖啡卓永昌獲得，頭等獎二名包括望香咖啡卓永昌、山溪松徑咖啡陳科翰，優等獎三名為山溪松徑咖啡陳永盛、嵐雲綠海咖啡卓榮華、締武咖啡許鎧琳。

包辦前兩名的卓永昌，採自然農法，天然雨水灌溉，不用農藥也不施肥；他表示，冠軍豆的風味細緻優雅豐富，又酸又甜，像果汁一般，父親卓榮華此次也獲優等獎，他要把得獎榮耀獻給父親。

今年獲前三名的咖啡豆也現場拍賣，由縣長周春米擔任拍賣官，冠軍望香咖啡莊園的咖啡豆，以每公斤三萬元標出，創下拍賣紀錄，得標者是縣議員何春美，她同時以七千五百元標得亞軍咖啡豆，第三名咖啡豆由立委伍麗華以五千元標下。

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