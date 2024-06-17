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罷免謝國樑 將再辦實體宣講

「拆樑行動」團隊以高壓水槍在國光客運臨時站人行道洗出「罷免國樑，基隆要強」字樣宣傳。 （山海公民拆樑行動提供）

「拆樑行動」團隊以高壓水槍在國光客運臨時站人行道洗出「罷免國樑，基隆要強」字樣宣傳。 （山海公民拆樑行動提供）

2024/06/17 05:30

已募集2.2萬份連署書 6/30收件截止

〔記者俞肇福／基隆報導〕發起罷免基隆市長謝國樑的「山海公民拆樑行動」，第二階段連署已募集到二萬二千份連署書，「拆樑行動」團隊昨凌晨再出擊，在二信總社等地的人行道以高壓水槍洗出「罷免國樑，基隆要強」字樣宣傳，希望尚未連署的基隆人於六月卅日前一起來連署。基隆市政府發言人呂謦煒指出，市府不受外界影響，專心拚市政。

高壓水槍「噴字」宣傳

「拆樑行動」團隊發言人李晏蓉表示，團隊十六日凌晨在基隆二信總社、外木山和基隆國光客運臨時站的人行道，以高壓水槍洗出「罷免國樑，基隆要強」字樣，行動不僅完全合法，同時達到清潔地面作用，也藉此表達即使無法在基隆租到大型看板廣告，團隊也要以其他方式，告訴市民罷免正在進行。

李晏蓉表示，罷免謝國樑行動預計六月三十日收件截止，目前已收到二萬二千份連署書，最晚七月五日就會將連署書造冊後，送交基隆市選舉委員會審核；她指出，隨著截止日逐漸逼近，民眾熱度並未因此下降，反而持續增溫中。

李晏蓉表示，下一階段規劃在六月二十二日或二十三日下午，在基隆市區舉辦實體宣講活動，團隊現正確認場地，詳細時間和地點，會在臉書粉絲專頁「山海公民拆樑行動—罷免謝國樑」公告。

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