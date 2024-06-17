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關渡碼頭貨櫃市集 假日公車要等1小時

台北市「關渡碼頭貨櫃市集」自五月廿一日起正式開幕。（記者楊心慧攝）

台北市「關渡碼頭貨櫃市集」自五月廿一日起正式開幕。（記者楊心慧攝）

2024/06/17 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市「關渡碼頭貨櫃市集」自五月廿一日起正式開幕，高達十四個異國美食攤位，成為新熱門地標，如今開幕近一個月，卻因未設置YouBike站點，民眾亂停，還有亂丟垃圾、環境髒亂等情況，台北市議員黃瀞瑩則發現，該處停車不便，且公車過少、假日需等約一小時，建議加開車班；台北市交通局回應，端午連假共加開八班次疏散近一五○人次，後續也將現勘看能否設YouBike站點。

業者評估加開班次

台北市公運處表示，已請業者評估加開班次，包含六月八日增開兩班次輸運七十七人次、六月九日增開三班次運輸廿四人次、六月十日增開三班次共運輸四十四人次，將視情況調整車次。台北市交通局說明，目前最近的關渡宮有六十二個YouBike車位可提供借還車，將至關渡碼頭現勘，研議比照大稻埕碼頭設點。

關渡碼頭貨櫃市集位於於關渡棧橋碼頭，比大稻埕碼頭市集腹地更寬敞；水利局自去年起進行關渡碼頭周邊改善工程，現場增設戲砂區及體健設施，還有加大版景觀噴泉，點亮關渡夜晚，增添更多亮點。

YouBike沒設站 民眾亂停

不少民眾趁著假日到訪，但因周邊距離捷運站十五分鐘路程，民眾借YouBike從捷運站騎來，卻因未設置YouBike站點，距離最近的站點是離三○○公尺關渡宮，導致民眾亂停在碼頭周邊。

黃瀞瑩表示，由於公車過少，每到假日更是要等到一小時才有一班車，民眾到碼頭小酌，因不能酒駕，只能花十五至十七分鐘走到捷運站，建議加開公車班次或增加接駁車。

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