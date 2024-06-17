《台中》台中發放首波物調券 16議員代言

台中六月廿日起發放「一○○換二○○」物調券，十六位議員代言幫忙放送好康。（中市府提供）

2024/06/17 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市為刺激在地經濟，訂六月廿日至廿二日發放今年第一波「一百換二百」物調券共卅五萬份，除邀請市長盧秀燕宣傳外，也力邀十六位各黨籍議員當代言人，拍攝宣傳影片幫忙放送好康消息，宣導全市一○七處場域兌換使用物調券。

20日起三天發放35萬份

經發局指出，去年共發放三波「物調券」，讓民眾以一百元現金，兌換二百元面額的物調券消費，把錢放大的物調券，鼓勵民眾在商圈與市場攤商消費，預計廿日起一連三天推出第一波物調券，經發局除邀請盧市長幫忙宣傳外，也力邀各區議員擔任代言人。

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包括國民黨議員顏莉敏、黃馨慧、陳文政、賴義鍠、張廖乃綸、林孟令、林霈涵、林碧秀、黃佳恬、李文傑、吳振嘉及民進黨議員曾朝榮、曾威，民眾黨議員陳清龍與無黨籍議員徐瑄澧、古秀英等十六名議員幫忙拍宣傳影片，讓更多人參與領券消費，刺激在地經濟。

估可創造逾七千萬元效益

經發局指出，今年物調券第一波總共發放卅五萬份，預計在卅處公有市場、五處民有市場、十九處夜市攤集區、廿三處商圈，以及廿八家產業故事館發放使用，今年擴及民有零售市場發放，增加包括東興、向上、水湳、大智、復興市場等五處，以及上景興及春社市場兩處公有委外市場發券。

另外，也納入產業故事館，盼擴大吸引民眾前往多元在地經濟鏈消費，估計可創造逾七千萬元營業額效益。

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