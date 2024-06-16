龍年效應 屏縣國一新生 比去年增逾千人

屏東縣指標學校明正國中今年新生總量管制，普通班19班，每班最多30人。（記者羅欣貞攝）

2024/06/16 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕少子化效應致學生數逐年減少，但今年是龍年生的學生升國中，將於本月二十日報到，屏東縣國一新生不僅逆勢成長，還可能增加逾一千人，在無法大幅增班以免加劇未來超額教師問題下，全縣三十九校中，教育處將開放七所國中可以三十人編班，總量管制則有十一校。

今年達六千三百多人

因應少子化，屏東縣國中從一一一學年起降低班級學生人數，國中一年級新生每班從三十人降至二十八人編班，有效緩和減班幅度，然而今年（一一三學年）將是生肖龍年的學生升上國中，屏縣一一三學年度國中新生為六千三百五十五人，去年一一二學年度全縣國一新生為四千七百七十六人，推估今年較去年多一千餘人，其中屏東市就增加九百人。

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將開放7所國中可30人編班

縣府教育處表示，一一三學年度國中新生總量管制學校，包括大同高中國中部七年級普通班七班、明正國中十九班、中正國中十六班、東港高中國中部十班、萬丹國中八班、崇文國中四班、內埔國中六班、潮州國中六班、高樹國中三班、高泰國中兩班、代用國中南榮國中十班。

由於大同高中國中部、明正國中、中正國中、東港高中國中部、潮州國中、萬丹國中、南榮國中等總量管制學校，學區設籍學生數多過總量管制招生數，因此規定每班以二十八人編班為原則，三十人為上限。

教育處說，過去針對實施大學區鄉鎮市的學校，原則上都會實施總量管制，但今年因應龍年效應，公正國中、鶴聲國中、至正國中、光春國中、萬新國中一一三學年度國一普通班不予總量管制，每班以二十八人編班為原則。

無法大幅增班 以免超額教師加劇

教育處表示，今年國中入學龍年效應比往年明顯，但無法大幅增班，以免加劇未來超額教師問題，因評估接下來幾年的國一新生，都不會超過六千人，一一四學年五千八百三十三人、一一五學年五千四百四十五人、一一六學年度五千八百五十八人，屏縣國中新生報到率約八十八％。

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