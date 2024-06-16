前進高雄港 台東推廣純淨深層海水

台東縣府於高雄港碼頭設攤，展示台東深層海水產品。（台東縣府提供）

2024/06/16 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕一年一度的國家海洋日昨（十五）日在高雄港第十六號、十七號碼頭開幕，台東縣政府與二十一家台東藍深層海水業者共同亮相，推廣「台東藍純淨海水TTBLUE」品牌。活動現場展示了台東縣深層海水的豐富知識與多樣應用，還希望藉此契機，讓更多人認識並喜愛這一獨特的在地品牌與特產，吸引不少南部地區民眾及遊客前往參與。

縣府自二○二○年起即連續獲得海洋委員會補助，推廣「台東藍 純淨深層海水TTBLUE」品牌，結合深層海水純淨、富含礦物質等特性，應用於食品、飲品、妝品、養殖及健康休閒等領域。目前，已有二十四家業者推出了六十二項優質產品，活動當天二十一家業者包括信華農特產的飛魚餅、娜路彎大酒店與東太陽製酒聯名推出的深層海水葡萄酒，以及野菜皇后經典野菜皂等超過五十項產品共襄盛舉。

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政府編列相關計畫完成取水設備後，因莫拉克風災造成太麻里海邊抽水管遭海沙淤塞難以取水，後透過前瞻預算編列三．二億元重新完成取水供水，二○二一年取水成功，取水頭深度三百一十二公尺，每日平均取水三千六百噸，水溫攝氏十二度至十四度，水利署竣工後辦理移交海委會營運。

財政及經濟發展處指出，活動於十五、十六日在高雄港十六、十七號碼頭海派文創區︱三十一、三十二號攤位，活動期間消費滿額、於縣府財經處臉書活動貼文下留言標註三位好友並關注特定臉書帳號，即有機會獲得今年全新推出的深層海水海療遊程免費體驗。

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