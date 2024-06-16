心臟衰竭患者 高溫下適量喝水

長庚醫院昨日舉辦心衰衛教講座，呼籲民眾注意心臟衰竭風險。（記者林志怡攝）

2024/06/16 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕端午過後氣溫飆升，基隆長庚紀念醫院心臟衰竭中心主任王兆弘指出，醫療進步救回了許多心臟受損的病人，但後續照顧成為一大課題，心臟衰竭住院的人數較十年前翻了九倍，若民眾曾有心臟損傷或心臟衰竭情況，當在高溫下補充水分時，務必格外注意適量但不過量，否則身體來不及代謝，反而會造成水腫、甚至肺積水等情況。

代謝不及 造成水腫、肺積水

王兆弘指出，心臟衰竭除了與老化有關，廿八．二％患者是心血管堵塞造成，廿一．七％起因於心肌梗塞、廿七．五％原因不明，其他可能原因尚有瓣膜損壞、心律不整、高血壓、心肌炎、甲狀腺疾病、懷孕生產、化療藥物使用等。

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10年住院人數增加9倍

心臟衰竭患者逐年增加，王兆弘說，依健保資料庫數據分析發現，全台因心臟衰竭住院的人數較十年前增加九倍，另有調查顯示，個案因心臟衰竭住院後，半年內有卅％至四十％的患者會因病再度住院。

王兆弘表示，心臟衰竭發生後就一輩子跟著患者，預防疾病復發需要專業人員的幫助，如近期氣溫攀升，該怎麼喝水才能避免水腫、如果水腫又該怎麼辦、什麼時候要用利尿劑，都需要有人指導。提醒心臟衰竭或相關風險者，高溫下務必注意「適量喝水」，不是喝越多越好，民眾平時也可多注意自己是否有「累、腫、喘」等三大症狀，若腿腳部水腫，手指按五秒後、凹陷皮膚沒有彈回來，就要警覺。

王兆弘強調，隨全台高齡人口比例不斷攀升，心臟衰竭患者與風險族群持續增加，重症患者的生活模式改變與疾病緊急情況應對，尤其需要具有專業醫療照護知識的護理師進行協助，如何讓專業人力願意加入是一大議題。

醫：心臟衰竭缺社區化照顧網絡

雖健保署推動「急性後期整合照護計畫（PAC）」，但王兆弘提到，PAC僅限於重症發生後的六個月，當計劃結束、患者回家，幾乎就只剩吃藥控制，台灣缺乏心臟衰竭的社區化照顧網絡，出院後無長期專業資源協助下，患者恐因日常照顧不當而不斷復發、一再進出醫學中心，亟需強化社區醫院網絡的聯繫。

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