末代畢典 雲林環科大、大同學院熄燈

師長為畢業生撥穗，祝福未來前程似錦。（記者李文德攝）

2024/06/16 05:30

〔記者李文德、王善嬿／綜合報導〕雲林縣環球科技大學七月底退場，昨天校方舉辦最後一場畢業典禮，送別四百八十四位畢業生，現場將近一千五百位校友及畢業生聚集，離情依依；嘉義市的大同技術學院昨天也為七十名畢業生舉行最後一屆畢業典禮，校方安排點燈彩繪儀式為學校「惜燈」。

雲縣府接手環球校園 培育產業人才

環球科技大學創校卅三年，將於七月退場，並由雲林縣政府以六．二億餘元承接校產，預計一年內完成接管，縣府也將與雲林科技大學合作，在環球校園內打造未來產業人才培育基地。

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昨畢業典禮，立法委員黃仁、元長鄉長李明明等各地校友也紛紛到場，見證母校畫上休止符；典禮上，學生會長陳坤甫將結餘一百萬捐出給雲林縣內弱勢團體。

校長朱志良表示，今年共有四百八十四位學生畢業，其他在學近三百八十位學生皆已經安排至僑光、嶺東等學校。不少在校生表示，要離開校園感覺「好不真實」，希望好朋友們各自安置到不同學校後，能保持聯絡。另在職專班，因考量學生早上工作，無法到分發學校，則在縣內高中職另覓教室，邀老師至雲林上課。

典禮最後在唱校歌後正式落下帷幕，畢業生紛紛與系上主任、教授擁抱，師長們也逐一對著每位畢業生撥穗，祝福前程似錦。

大同兩個校區 分由嘉市、縣府接管

創校六十一年的私立大同技術學院將於八月一日走入歷史，大同技術學院嘉義市校本部約二．四公頃土地及建物將由嘉義市政府接管，市府初步向教育部提報朝衛生、社會福利方向規劃。大同技術學院向台糖公司承租嘉義縣太保市九．八公頃土地設立太保校區，學校退場後由縣府接管，縣府初步規劃其中一部分作為航太二館，提供無人機業者技術交流、研發、產學合作使用，以及師資培育、無人機試飛等場地。

大同技術學院昨天為七十名畢業生舉行最後一屆畢業典禮，校長楊昌裕說，烘焙管理系師生今年初赴德國參加IKA奧林匹克烹飪競賽拿下四金一銀二銅佳績，師生堅持到最後一刻，勉勵畢業生出社會成為有擔當、能創新、負責任的人；大同技術學院校友、立委王美惠則建議讓嘉市社區大學等相關團體進駐。

環球科技大學昨舉行最後一次畢業典禮。（記者李文德攝）

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