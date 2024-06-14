外國乳品叩關 屏縣推「阿猴鮮乳」迎戰

屏東縣建立在地鮮乳品牌「阿猴鮮乳」。（屏東縣府提供）

2024/06/14 05:30

紐西蘭液態乳明年零關稅進口 縣長︰已成立在地品牌 助酪農業升級

〔記者葉永騫／屏東報導〕台紐經濟合作協定將在明年生效，紐西蘭液態乳零關稅進口台灣，將衝擊本土酪農產業，屏東縣是全國產量第三大縣市，受到衝擊大，縣議員許展維、黃明賢要求縣府要拿出方法協助酪農業，縣長周春米表示，已成立阿猴鮮乳在地品牌，萬丹酪農戶也與廠商合作搶攻市場，認為消費者很清楚在地的最新鮮，會全力協助酪農業升級。

請繼續往下閱讀...

屏縣年產7.3萬噸 全國第三多

縣議員黃明賢表示，屏東縣是牛乳生產大縣，乳牛飼養場數為一百零三場，有二萬多頭乳牛，年產乳量約七萬三千噸，為全國第三大鮮乳產地縣市，僅次於彰化及台南，衛福部要求鮮乳的保存期為三十天，進口液態乳卻可以比國產多六倍的保存期，同樣標示鮮乳會讓國人混淆，選擇價格低的進口液態乳，嚴重衝擊本土農業，他要求一定要分開明確的標示進口與國產不同。

紐國為還原鮮乳 與國產鮮乳不同

縣議員許展維指出，台紐經濟合作協定明年生效，紐西蘭鮮乳為冷凍還原鮮乳，一般民眾在超市、大賣場買的鮮乳保存期都在二個星期左右，但是這種還原鮮乳都可以超過九十天以上，與國產的鮮乳明顯不同，但是都叫鮮乳會讓消費者混淆視聽，應該把這些還原鮮乳列為保久乳類，這樣才能分辨真鮮乳和「偽鮮乳」、也不會造成本土酪農業的衝擊，希望縣府要做好因應措施並建議中央一定要分開標示。

議員建議進口液態乳分開標示

縣長周春米強調，對於進口乳的衝擊，農業部已經擬定了相關的因應措施，協助在地的酪農業者改善設備及升級，並推廣學童奶來降低衝擊，縣府也會大力推廣縣內鮮乳，並協助業者建立品牌鮮乳，屏東縣已設立了阿猴牛乳、萬丹也有不少酪農戶與廠商合作設立在地品牌的鮮乳，以高品質鮮乳來爭取消費者認同，她相信消費者都很清楚，在地的鮮乳最新鮮、最好喝、最營養，一定能獲得民眾認同。

屏東縣長周春米（右二）認為，屏東的優質鮮乳，消費者分得清楚。（屏東縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法