廢棄農業資材 苗縣擬設循環中心

2024/06/14 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣為農業大縣，所生產的草莓等水果，受到消費者青睞；惟隨著農業經濟發展衍生農產品栽種期間需要使用不少資材（農膜），例如常見的棚布、枝條與套袋等，由於屬於農業生產的事業廢棄物，後續處理成為問題，苗栗縣政府正規劃設置農業剩餘資源循環中心，未來可能採促參方式委外營運。

苗縣府農業處表示，之前大湖鄉草莓棚布曾發生相同問題，後來經過協調引進廠商，才處理掉累積已久約五百公噸棚布。不過，相關問題隨著產業發展以及每年新栽種的農產品，問題會再度浮現，多方考量後認為設置農業剩餘資源循環中心才是治本之道。

請繼續往下閱讀...

至於未來農業剩餘資源循環中心如何設置以及營運，苗縣府農業處回應，目前選址於苗栗縣樹木銀行附近土地，正研擬採促參方式引進民間參與，可能採取BOT、BOO等不同方式，由業者經營。

苗栗縣議員葉忠倫也關切相關議題。葉忠倫說，近年廢棄農業資材所衍生的問題，屢登上新聞版面，而縣內因農產特性使用量大，但農膜回收困難，前置的回收和清洗工作繁重，導致部分農民選擇露天焚燒、混入土壤甚至違法丟棄，盼早日建立良好回收機制。

苗縣府農業處也提及，由於廢棄農業資材常沾染雜草、泥土，而且農忙時期數量龐大，目前也研擬如何與各鄉鎮市公所合作，將廢棄農業資材運送到未來設立的農業剩餘資源循環中心處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法