歸仁仁壽宮巡狩遶境 13宮廟相挺

歸仁區仁壽宮展開巡狩遶境活動，辜厝翰林院金獅陣共襄盛舉。（記者吳俊鋒攝）

2024/04/14 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕保生大帝誕辰將至，以「王醮暨遊社」獲文化部登錄為重要民俗的台南歸仁區仁壽宮，昨天展開為神明慶生的巡狩遶境活動，各角頭內的十三間宮廟共襄盛舉，逾兩千信眾隨行，虔誠敬拜，場面熱烈。

「王醮暨遊社」登錄重要民俗

啟程前，台南市長黃偉哲上香並迎請神明入轎，他指出，能夠參與重要民俗的遶境活動，相當榮幸，希望神明保佑國泰民安、風調雨順，鄉親們都能身體健康、萬事如意、發大財。

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仁壽宮與關廟山西宮、歸仁保西代天府昔稱東門城外三大廟，而「南關線三大廟王醮暨遊社」也在二○一九年獲得文化部認證為重要民俗，是遠近馳名的傳統信仰，香火鼎盛。

農曆三月十五日是保生大帝誕辰，仁壽宮從二○○九年開始定期舉辦巡狩遶境活動，轄下八里、五角頭的十三間宮廟都會前來相挺，集結後出發。

狩巡遶境活動仍依循傳統，北安宮擔任先鋒轎，而今年出陣的宮廟為辜厝翰林院金獅陣、後市五公禪院宋江陣與看西清水宮宋江陣等。一些宮廟也出動娘子軍推扶神轎，歸仁國中的學子則擔任牌班人員，地方男女老幼都來參與這場宗教盛事。

遶境之後，並在仁壽宮廟埕進行三個陣頭的校閱，展現集訓的成果，精彩的演出，贏得全場喝采；文化部也派員南下訪視暨考核。

仁壽宮今天將進行抄經祈福活動，本月廿二日則是誕辰祝壽，接續會有系列的表演節目，為大道公熱鬧慶生。

台南歸仁區仁壽宮，昨天展開為神明慶生的巡狩遶境活動，依循傳統，北安宮擔任先鋒轎。（記者吳俊鋒攝）

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