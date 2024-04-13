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（台南）雨水助攻 梅嶺螢火蟲提前大爆發

受惠於雨水的滋潤，梅嶺伍龍步道高海拔處的「出水仔」，螢火蟲已進入大發生期，「綠光精靈」成群飛舞。（記者吳俊鋒攝）

受惠於雨水的滋潤，梅嶺伍龍步道高海拔處的「出水仔」，螢火蟲已進入大發生期，「綠光精靈」成群飛舞。（記者吳俊鋒攝）

2024/04/13 05:30

海拔900公尺的「出水仔」 整片山坡上萬螢光放閃

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕國內知名賞螢景點梅嶺風景區近來因雨水滋潤，伍龍步道高海拔處螢火蟲爆量現蹤，提前進入大發生期；一到晚間，成群的「綠光精靈」在夜空下閃爍、飛舞，相當迷人，已有遊客上山爭睹。

賞螢季27日才登場 人流總量管制

今年台南市政府官辦的梅嶺賞螢季將在本月廿七日登場，仍維持人流總量管制的方式，活動期間的三個週休，採線上預約報名，每天兩梯次，各以八百名遊客為限。由於數以萬計的火金姑已經提前「放閃」，連日來上山遊客增加，玉井警分局也展開因應，將視實際的車流狀況適時加派人力，協助交通疏導。

楠西的梅嶺風景區賞螢熱點，目前從「大湖桶」聚落的伍龍步道入口處進入後，沿途已可零星看到火金姑的蹤影；而最密集的地方，則在海拔約九百公尺的「出水仔」，整片山坡，爆量的綠光精靈群舞林間，「盛況」持續至上方的福德祠。

去年乾旱嚴重 遲至5月底才爆量

從入口處步行至螢火蟲最集中的出水仔約四十五分鐘，需要一點腳力，當地的伍龍殿或大眾餐廳旁都有停車場，民眾可以多加利用。梅嶺的火金姑以黑翅螢為主，另外還有多在樹上棲息的紅胸黑翅螢與端黑螢，數量相對較少，去年因為山區嚴重乾旱，遲至五月底才大發生，但景況不如預期。

今年農曆春節後，以及本月初，山區都出現明顯降雨，連日來也有一些水氣，讓當地土壤環境更為濕潤，提前大發生，螢況也回復以往的爆量盛景。

白天踏青賞油桐花 晚間看火金姑

南市客家事務委員會今天將在大湖桶的福來老梅園旁舉辦桐花祭，被視為賞螢季旅遊的暖場活動，節目包含小旅行、音樂會，以及農民市集，還有醃梅體驗等，歡迎各界參加。

玉井分局長陳添新表示，現階段到梅嶺，白天可賞油桐花，晚間則看螢火蟲，值得親子上山一遊，踏青、健行；但籲請民眾不捕捉、不喧譁，避免干擾生態，最重要的是務必注意自身安全。

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