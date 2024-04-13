防治稻黑椿象 池上施放萬隻黑卵蜂

稻黑椿象的天敵「黑卵蜂」。（記者黃明堂攝）

2024/04/13 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕農業部台東區農業改良場近日監測轄區池上鄉水稻病蟲害發生情形，富興村約十公頃有機水稻田區發生較明顯之稻黑椿象危害，平均每欉水稻有超過一葉片具稻黑椿象典型危害徵狀，如未及時防治，產量損失恐超過三成，目前已釋放逾萬隻天敵黑卵蜂，盼降低危害。

採生物防治 成效可達八成

稻黑椿象不僅讓葉尖乾枯，還會讓稻穗不稔呈白穗狀而減產；前年在關山有機田區危害嚴重，使產量腰斬，最慘的田區，產量剩下不到一成，影響農民生計。

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台東農改場說，目前稻黑椿象即將進入新一代若蟲發生期，初孵化若蟲躲藏於稻欉基部不易發現。為避免抽穗期時遭若蟲危害，影響抽穗，造成產量劇減，台東農改場籲請農友密切注意防範。

池上鄉水稻栽培面積約一千六百八十公頃，有機栽培約一百八十六公頃，稻黑椿象對化學藥劑敏感，一般慣行栽培使用植物保護資訊系統核准登記之藥劑，均具防治效果。有機水稻田則必須採行有機整合管理技術加以防治。

遭若蟲危害 損失逾三成

台東農改場與苗栗區農業改良場合作，目前已於池上有機水稻田區釋放逾一萬隻黑卵蜂，以減少稻黑椿象卵孵化率；稻黑椿象的天敵「黑卵蜂」被施放到田裡，使用之後，卵約十天後羽化成黑卵蜂，除掉稻黑椿象，防治率達八成，如未使用，六天後稻黑椿象會孵化出來。

農友如於田區發現水稻葉片普遍出現典型稻黑椿象危害徵狀，請立即通報契作米廠、池上鄉農會或台東農改場植保研究室，農改場將協助進行防治。

稻黑椿象近年來嚴重危害台東的有機稻作。（記者黃明堂攝）

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