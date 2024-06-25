降低濁水溪揚塵 竟意外解決長期燒稻草空污問題

第四河川分署用稻草蓆抑制揚塵，讓彰、雲稻米產區的稻草有去處，減少燒稻草空污事件。（照片由第四河川分署提供）

2024/06/25 11:44

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一條濁水溪竟然成為「燒稻草空污」的解方！彰化、雲林稻米產區目前正值一期稻作收割期，以前農民習慣放火把乾稻草燒掉，但近年來「稻草產業鏈」興起，農民不燒稻草，而是將它賣給稻草收購業者編織成草蓆，再由第四河川分署委由包商將稻草蓆鋪置於濁水溪灘地，目前已鋪300多公頃，有效抑制惱人的揚塵，而田間的稻草有人收購，農民燒稻草的惡習也逐漸根治。

第四河川分署為解決濁水溪揚塵，竟也意外解決長期以來稻農燒稻草而產生的空污問題，第四河川分署長李友平說，為解決濁水溪百年風沙問題，他們學習在地智慧，藉由中央攜手地方跨機關合作，成立共治平台，結合跨領域專家參與，包含水利、土壤、植栽、森林、生態、管理等各專業攜手打拚，將沙漠變綠洲，濁水溪揚塵事件日數由2017年的59天已降到剩2天。帶給民眾的利益是，沿海鄉親可以在戶外曬烏魚子，也可以在戶外辦桌請客，不用再呷飯攪沙。目前濁水溪兩岸鋪有300多公頃的稻草蓆，效果非常好，未來腐化後也會持續覆蓋，他也推薦農民利用稻草蓆來防治雜草。

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溪州鄉青農蔡文傑說，彰、雲地區已形成「稻草產業鏈」，稻子收割後，稻稈留在田間曝曬約3、4天，曳引機後掛稻草綑包機，把田間的稻稈綑成捲桶狀，載運至草蓆編織廠或定點存放，編織業者接到第四河川分署的標案，雇工將草蓆鋪在溪床灘地。

稻農葉豐端說，乾稻草以前沒人收購，被視為農廢資材，但現在變成資源，每地地約可收200元至300元，對農民不無小補，農民很樂意一起為保護地球努力，也還給民眾新鮮的空氣。

稻草捲成為有用的資源，農民不再燒稻草。（記者顏宏駿攝）

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