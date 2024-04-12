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中捷吊臂遭糾正 交通局長：會承擔責任

去年發生吊臂掉落中捷軌道被糾正，交通局長說會承擔責任。（資料照，中市府提供）

去年發生吊臂掉落中捷軌道被糾正，交通局長說會承擔責任。（資料照，中市府提供）

2024/04/12 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕監察院前天針對去年吊臂掉落中捷軌道，造成一死十五傷，糾正中捷公司，民進黨市議員江肇國昨天在議會質疑，市府自事件發生至今，是否有展開行政責任追究，他認為中捷公司董事長、總經理下台根本是斷尾求生，其他相關局處如交通局長是否應該下台？交通局長葉昭甫表示，已進行後續相關檢討，有涉及到他個人的部份，他都會承擔責任。

市長盧秀燕表示，台中市尚未收到監察院的公文，而事件發生時，中捷公司董事長及總經理都已下台，將等監察院公文送至再研議。

針對中捷事故遭監察院糾正，民進黨立委何欣純說，事件發生後全國震驚，明明看到前方有掉落物，捷運列車卻煞不住，太不可思議，她召集跨黨派會勘，要求政府部門痛定思痛，強調台中交通等重大工程都將陸續進行，安全是唯一的SOP，將緊盯監督。

議員認為 涉及局處應有所承擔

市議員江肇國昨在議會提出質詢，指事故當下的巡查，應該都是由消防局主責，責無旁貸，交通局長葉昭甫身為中捷的監管機關，是否有自請處分？運安會的報告預計下個月會出爐，向建商的求償進度應持續追蹤，涉及的局處應該要有所承擔，而不是隨便讓官員辭職，應整體檢討疏失。

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