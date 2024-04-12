太魯閣重創 改推中南區套裝行程

2024/04/12 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕○四○三強震重創花蓮觀光產業，花蓮縣政府災後除協助業者恢復運作，將號召全國民眾一起來挺花蓮的觀光；未來將協助規劃中南區行程，希望以套裝行程迎接國內外遊客，也歡迎觀光客「洄家」走走。

縣府指出，花蓮縣境全長一三七．五公里，這次災害受創較深的太魯閣國家公園位於縣境北邊，全縣十三鄉鎮市概分為北、中、南三區，太魯閣以南包括新城鄉、花蓮市、吉安鄉等北區鄉鎮市的交通與著名觀光景點均未受影響。

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縣府觀光處表示，遊客可前往新城鄉的七星潭疊石踏浪看日出、花蓮市「小京都」將軍府正常營運、中區壽豐鯉魚潭、鳳林林田山、光復糖廠及大農大富森林園區、南區瑞穗溫泉區及玉里安通溫泉區、富里花海景觀區及羅山遊憩區等。

七星潭看日出 鯉魚潭賞螢

縣府觀光處長張志翔表示，花蓮有許多觀光活動將接連展開，包括正在鯉魚潭及大農大富等地進行的賞螢季，七月起則有包括知卡宣綠森林親水公園戲水活動、花蓮夏戀嘉年華、紅面鴨FUN暑假、太平洋南島聯合豐年節、星光音樂會、金針花季等大型活動，將加強推廣及推出套裝行程，歡迎國內外遊客透過火車、國際包機直航及郵輪等各種交通方式來花蓮，體驗「洄家」般的放鬆療癒，感受花蓮山海的魅力。

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