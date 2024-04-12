宜蘭教甄250個缺額 近20年最多

2024/04/12 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府公告一一三學年度國中小暨幼兒園新進教師聯合甄選，共釋出二五○個缺額，即日到十九日開放受理網路報名；宜蘭縣教師工會表示，今年釋出名額是近廿年來最多的一次，工會將持續辦理教甄經驗分享，提供應試教師準備參考。縣府指出，近兩年出現退休潮，因此釋出的缺額比較多。

宜蘭縣因少子化問題，避免教師因學生數不足成為「流浪教師」，因此對教師編制員額控管，以八至十二％的比例，由代理教師取代教學。宜縣教師工會表示，宜縣從九十三學年以後就停辦新進教師甄選，一直到一○一年才復辦，兩年舉辦一次，但一○三年辦完，又遇到新一波的少子化再度停辦。

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教師工會說，由於代理教師比例過高，縣府在一○九年再度復辦，同樣二年舉辦一次，今年一一三學年釋出二五○個缺額，是過去廿年來最多的一次，以往約是八十到一百個不等，希望縣府持續補進新血，把每兩年一次的教甄改為每年舉辦，釋出缺額不要落差太大，維持教師教學穩定性。

宜蘭縣政府教育處指出，一一三學年度新進教師甄選缺額，國中十七校、六十個名額，國小及附設幼兒園五十五校、一九○個名額，至昨日已有一四二○人報名，教師甄選簡章請至「宜蘭縣教師聯合甄選系統」下載，六月二日初試，六月三十日複試。

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